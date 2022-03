Lens-Brest: "Il faut m'expliquer à quoi ils servent", la colère de Haise contre le VAR

Largement dominateur pendant toute la rencontre, le RC Lens s'est incliné à domicile face au Stade Brestois ce samedi (0-1), porté par un chef-d’œuvre de Franck Honorat. De quoi nourrir quelques regrets pour les hommes de Franck Haise. L’entraîneur lensois a grandement fait part de son désaccord avec l’arbitrage de la rencontre.

Franck Haise l'a mauvaise. Non seulement son équipe s'est inclinée à la maison face à Brest (0-1), mais les Lensois auraient pu obtenir un pénalty en fin de match après une intervention très limite de Bizot devant Ganago. Un fait de jeu que l'entraîneur du Racing ne digère pas.

"Je ne comprends pas tous les week-ends. Je ne comprends pas l'arbitrage, régulièrement, et encore moins la VAR. Les choses sont très claires. Ce soir, il y a pénalty, on peut me raconter tout ce que l'on veut. Evidemment qu'il y a faute", a pesté Franck Haise en conférence de presse.

"Il faut m'expliquer à quoi ils servent"

Plus généralement, l'entraîneur lensois établit une critique générale de l'arbitrage, alors que les polémiques s'accumulent ces dernières semaines: "On peut tout me raconter, avec les arbitres, la VAR... Je comprends que tous les week-ends il y ait des entraîneurs et des présidents qui ne soient pas satisfaits. Sur le coup, je ne peux pas savoir à vitesse réelle si Gana (Ganago, ndlr) exagère à la tombée ou s'il est touché. L'arbitre est plus proche que moi, il a une vision différente. Quand j'ai vu le ralenti, même avec mes vieux yeux... J'ai mis mes lunettes, il y a contact. Le ballon est en l'air, le joueur peut jouer le ballon. Le gardien ne prend que le joueur, il ne prend rien d'autres. Ceux qui sont dans le camion, il faut m'expliquer à quoi ils servent et quoi ils n'interviennent pas sur une situation comme ça".

Il a ensuite évoqué la polémique du but refusé à Lucas Paqueta lors de Lyon-Lille: "Ce qui est sûr, c'est qu'il y a un vrai problème entre l'arbitrage et la VAR. Aujourd'hui c'était nous, la semaine dernière j'étais devant ma télé dimanche soir lors de Lyon-Lille. Il y a de quoi devenir fou. Dans l'arbitrage, c'est parfois compliqué, mais quand vous avez les ralentis, expliquez-moi comment c'est compliqué." La pilule a décidément du mal à passer.