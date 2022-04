Lille-Lens: après la défaite, Fonte irrité par la joie du chauffeur de car lensois

Alors qu’il s’exprimait en zone mixte après sa défaite avec Lille face à Lens (1-2), José Fonte a été involontairement interrompu par les coups de klaxon joyeux du chauffeur de car lensois, ce qui l’a visiblement agacé.

Après la défaite, la goutte de trop. Battu avec Lille contre Lens (1-2), samedi, à l’issue d’un match frustrant où il a été impliqué sur les deux buts adverses, José Fonte est passé en zone mixte pour s’expliquer au micro des journalistes après la rencontre. Mais le défenseur portugais a eu du mal à aller au bout de ses propos, tant il a été sans cesse interrompu par les coups de klaxon du chauffeur de car lensois, tout à sa joie après la victoire.

"On a fait un résultat qui n’est pas de notre niveau. Si tu fais ce début de match après pour revenir, c’est difficile", a lancé Fonte dans un premier temps, avant de s’interrompre. Il a alors lâché un regard noir en direction du car Sang et Or, qui klaxonnait sans discontinuer, avant de se reprendre. "Donc voilà, on a mal démarré le match et après, c’est difficile, parce qu’ils sont toujours dangereux dans les transitions. On est frustrés, déçus."

Xeka "s'excuse"

Le défenseur était forcément particulièrement marqué par cette défaite : c’est lui qui a redirigé le ballon vers Frankowski sur l’ouverture du score, puis encore lui qui a dévié la frappe de Kalimuendo sur le second but, dans ce qui restera une soirée à oublier pour le LOSC. "Le moment est difficile pour tous, a-t-il poursuivi. On a envie de gagner et de tout donner pour l’équipe. Il faut lever la tête. Le match est difficile, bien sûr, ça va laisser des traces, mais mercredi, il y a un autre match."

Ces propos faisaient écho à ceux de Xeka, unique buteur de la rencontre côté lillois. "Ce derby était très important pour nous, pour notre fierté. On s'excuse d'abord, on partage la frustration des supporters, a reconnu le milieu portugais. Il y a beaucoup d'agitation, c'est normal que ça chauffe de temps en temps. Il n'y a pas eu forcément de manque de respect, ce sont des choses naturelles." Au classement de Ligue 1, les Dogues sont désormais 8es, juste derrière leurs bourreaux de samedi.