Lille-Lens: lavive altercation entre Gradit et Sanches à la pause

Jonathan Gradit et Renato Sanches se sont accrochés quelques instants après la fin de la première période de Lille-Lens. Les deux hommes ont chacun écopés d'un carton jaune au terme d'une altercation qui s'est pousuivie dans le couloir.

Le derby électrique entre Lillois et Lensois tient toutes ses promesses. Mené de deux buts après des réalisations de Frankowski (3e) et Kalimuendo (36e), le LOSC est parvenu réduire l'écart juste avant la pause grâce à un but de Xeka (45e). Ce qui n'a visiblement pas suffit à Renato Sanches, auteur d'un mauvais geste sur Jonathan Gradit.

>> Lille-Lens en direct

Fofana tente de calmer Gradit, les entraîneurs convoqués

Alors que M.Brisard vient de siffler la pause sur le score de 2-1 pour les visiteurs, l'international portugais fait un petit détour avant de regagner les vestiaires. D'un violent coup d'épaule, il percute le défenseur lensois, fou de rage. Le capitaine lensois Seko Fofana est même contraint d'intervenir pour retenir son coéquipier et l'empêcher de répondre.

Sanches dégoupille et s'en prend à Gradit. © capture Canal+Décalé

Gradit retenu par Fofana après le choc avec Sanches. © capture Canal+Décalé

Conscient de son mauvais geste et des échauffourées qui en découle, Renato Sanches se précipite alors vers son vestaire. Mais la tension monte dans le tunnel entre les deux équipes. Après quelques instants de flottement, l'arbitre rappelle les deux protagonistes ainsi que les entraîneurs, Jocelyn Gourvennec et Franck Haise, pour une brève discussion. L'incident se bouclera finalement par un carton jaune distribué aux deux joueurs.

L'altercation se poursuit dans les couloirs du stade Pierre-Mauroy. © capture Canal+Décalé

Les deux hommes sont rappelés par l'arbitre aux côtés des entraîneurs. © capture Canal+Décalé