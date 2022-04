Lille-Lens: l’ambiance est montée d’un cran avant le derby

Avant le derby du Nord entre le LOSC et Lens ce samedi soir au stade Pierre-Mauroy, les deux équipes ont reçu des encouragements particulièrement chaleureux. Pour rappel, les supporters lensois sont interdits de déplacement, après les incidents lors du match aller.

Ce Lille-Lens ne manque pas de piquant. Séparées par un petit point et toujours en course pour les places européennes, Dogues et Sang et Or disputent ce samedi soir un derby capital dans la lutte pour le top 5. Un antagonisme accentué par les incidents du match aller et un engouement particulièrement impressionnant aperçu dans le Nord de la France.

>> Suivez Lille-Lens en direct

Déjà chaud à Bollaert cette semaine

Dans la journée, le bus lensois a pris la route pour Villeneuve-d’Ascq dans une ambiance assez folle. Interdits de déplacement, les supporters artésiens ont donné leurs derniers encouragements comme il se doit et à l’image de ce qu’ils avaient déjà exprimé dans la semaine au cours de la séance d’entraînement organisée au stade Bollaert.

Les Dogues ont également été accueillis comme il se doit à quelques minutes de ce bouillant face à face. Plusieurs dizaines de fumigènes ont ainsi été agités à la descente du bus des joueurs, qui ont pu rejoindre leur stade dans une épaisse fumée rouge. De quoi faire encore monter la tension d'un cran avant ce match décidément pas comme les autres.