PSG-OM: les "Parisiens" de Marseille auront encore plus faim que les autres, assure Rongier

Cinq joueurs de l’OM disputant le "Classique" de la Ligue 1 face au Paris Saint-Germain ce dimanche ont été formés en Île-de-France. À en croire Valentin Rongier, ils devraient être encore plus motivés que les autres.

Les cinq ont grandi en région parisienne et se retrouvent en première ligne à l’occasion du "classique" de la Ligue 1. Face au Paris Saint-Germain ce dimanche, William Saliba, Amine Harit, Mattéo Guendouzi, Cédric Bakambu et Pape Gueye porteront pourtant tous les couleurs de l’Olympique de Marseille. Leur passé devrait forcément joueur un rôle sur leur motivation pour le match à venir. C’est du moins ce que pense leur coéquipier Valentin Rongier, interrogé à ce sujet en conférence de presse.

"Il faudra leur poser la question, a d’abord hésité le milieu de terrain. Je pense qu’on est tous motivés à 200% pour ce match, parce que ce sera trois points à prendre comme un autre match de championnat. Je pense justement que c’est parce qu’ils viennent de la région parisienne qu’ils ne veulent pas qu’on puisse penser qu’ils ont dans un coin de leur tête le PSG. Ils veulent montrer encore plus que les autres qu’ils sont Marseillais et fiers d’être Marseillais."

Une place de dauphin en jeu

La rencontre revêt évidemment une grande importance pour les Phocéens, qui seront privés de leur supporters, interdits de déplacement pour la rencontre. Hormis l’antagonisme historique entre les deux clubs, les joueurs de Jorge Sampaoli sont encore à la lutte pour une place en Ligue des champions. "On a laissé des points contre des équipes où on aurait pu largement s’imposer, a rappelé Rongier. Maintenant on ne regrette pas, on regarde ce qui vient, et on reste concentré sur notre place. "

Une victoire de l’OM pourrait même faire trembler le PSG dans la conquête d’un trophée de champion de France qui semble acquis, même si les Marseillais resteraient à 9 points des leaders. "C'est un beau challenge, s’est amusé Rongier, qui ne semble pas pleinement y croire. On ne va pas jouer pour retarder leur titre, mais juste pour notre deuxième place."