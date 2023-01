Mercato: "J’ai un bon de sortie", l’Angevin Nabil Bentaleb offre ses services à Lille

Titulaire en Ligue 1 avec Angers, Nabil Bentaleb a ouvert la porte à un départ lors du mercato hivernal. Le milieu algérien a notamment fait un énorme appel du pied aux dirigeants du LOSC en vue d’un recrutement en janvier.

Dernier de Ligue 1 avec seulement deux victoires cette saison, Angers traverse une zone de turbulences. Entre l'évicton de Gérald Baticle remplacé par Abdel Bouhazama, pourtant épinglé pour ses méthodes au centre de formation, et les perquisitions au club, le SCO connait une période compliquée. A l'heure du mercato hivernal, plusieurs éléments clés comme Sofiane Boufal et Azzedine Ounahi suscitent les convoitises. ce vendredi, Nabil Bentaleb a aussi offert ses services à la concurrence et ne serait pas opposé à un départ pendant le mois de janvier.

"A l’heure actuelle, je suis encore un joueur du SCO Angers. Mais une chose est sûre, en France, le LOSC est mon club de cœur. J’en ai deux avec Tottenham en Angleterre, a indiqué l'Algérien auprès de la Voix du Nord. J’apprécie Lille tout particulièrement, d’autant que ma famille est sur place. J’y ai été formé et j’ai encore de bons contacts avec les formateurs."

Bentaleb: "Flatteur car le LOSC fait partie de ces grosses équipes"

Avec quatre descentes en L1 cette saison, Angers pourrait avoir du mal à se maintenir et le club président par Said Chabane accuse déjà sept longueurs de retard sur le premier non-relégable. L'idée d'anticiper certains départs pour préparer l'avenir risque de se présenter dans les prochaines semains. Ainsi, Nabil Bentaleb se verrait bien rejoindre les Dogues.



"C’est flatteur car le LOSC fait partie de ces grosses équipes en France qui sont capables d’être championnes, a enchaîné l’international algérien du SCO. […] Je ne vais pas mentir, il y a eu de l’intérêt au cours de l’été, mais ce n’était pas le bon timing. Les planètes n’étaient pas alignées." Et le milieu de 28 ans de préciser que la donne a changé pour le mercato hivernal: "Il y a une énorme différence: cette fois, j’ai un bon de sortie. Je ne l’avais pas au mercato estival."

Lille en pole face à la concurrence anglaise?

Arrivé à Angers en janvier 2022, l’ancien de Tottenham et de Schalke 04 espère le SCO du président Chabane va parvenir à un accord "gagnant-gagnant" avec l’un de ses éventuels prétendants ce mois-ci. En Ligue 1, bien sûr et aussi outre-Manche où Nabil Bentaleb a expliqué avoir "des touches". Mais celui qui a disputé 13 rencontres cette saison (pour deux buts) avec l’actuel dernier du classement du championnat semble quand même donner sa préférence à Lille même s’il ne veut pas trop s’avancer.

"Je ne peux pas en parler, a glissé le milieu au sujet de possibles contacts avec Olivier Létang ou Paulo Fonseca. Tant que les choses ne sont pas faites." Avant de voir l’Algérien conclure: "Toute ma famille est à Lille. Quand j’ai l’opportunité, je reviens à Lille." Et bientôt pour y jouer ?