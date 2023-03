Lille-Lyon: "Un match référence dans l’état d’esprit" pour Blanc, qui "a passé une bonne soirée"

Mené 3-1 à dix minutes du terme, Lyon a arraché l'égalisation face à Lille grâce à un doublé d'Alexandre Lacazette. Si l'OL ne prend qu'un point en ouverture de la 27e journée, Laurent Blanc a passé "une bonne soirée" et a apprécié la réaction de son équipe.

Comme souvent ces dernières saisons, les supporters lyonnais sont passés par toutes les émotions ce vendredi. En ouverture de la 27e journée de Ligue 1, l'OL a arraché un match nul dans les dernières secondes de la partie à Lille (3-3), et aurait même pu s'imposer avec une ultime cartouche dans le temps additionnel.

Punis par un triplé de Jonathan David, les hommes de Laurent Blanc ont su réagir grâce notamment au doublé d'Alexandre Lacazette, de retour de blessure après trois semaines d'absence. Une réaction d'orgueil qui a plu à l'entraîneur lyonnais, tout sourire au coup de sifflet final. "On était convaincu qu’on pouvait faire un résultat à Lille. Des changements ont été positifs pour l'équipe. J'ai passé une excellente soirée sur le terrain avec des bons joueurs et des envies offensives, ça donne des matchs comme ça, a souligné Laurent Blanc en conférence de presse. On sent depuis un certain temps qu’il y a du mieux dans la vie du groupe. C’est important pour moi, il faut que ça passe bien avec le groupe."

>> Revivez Lille-Lyon (3-3)

Un match "référence" pour Blanc

Si l'OL reste englué à une triste 8e place avant les autres rencontres du week-end, ce point ramené du Nord peut compter pour la fin de saison. "Le résultat est aussi important pour les joueurs, les supporters, tout le monde. On n’arrivait pas à concrétiser ce groupe qui commençait à naître. Avec beaucoup de jeunes joueurs, c’est délicat, rapelle Laurent Blanc. Il nous manquait un match référence. Ce soir, on n’a pas gagné mais c’est quand même un match référence dans l’état d’esprit. L’état d’esprit est beaucoup mieux depuis quelques temps et on arrive à le concrétiser sur un match comme ça. C’est bien. Il va falloir être exigeant à ce niveau-là parce que c’est important. Si on arrive à mieux jouer, et qu'il y a du net progrès dans le jeu, ce sera que du bonheur parce que ce sont des joueurs qui donnent tout."

Alors qu'il reste onze matchs de Ligue 1, avec des gros morceaux à venir dans les prochaines semaines (PSG, OM, Monaco, Nice), les Gones sont toujours en course en Coupe de France, avec une demi-finale face à Nantes le 5 avril prochain. L'opportunité de remporter un trophée pour la première fois depuis 2012 mai surtout de s'assurer un exercice 2023-2024 européen, étant donné la complexité de la tâche via le championnat (l'OL est à six points de Rennes avec un match en plus).