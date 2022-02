Chelsea-Lille: vers un forfait de Mason Mount, touché à la cheville

Touché à la cheville face à Palmeiras lors de la Coupe du monde des clubs, le joueur de Chelsea Mason Mount devrait être absent deux semaines et donc manquer le choc face à Lille en Ligue des champions.

Mauvaise nouvelle pour Chelsea. A une semaine de la réception de Lille en Ligue des champions (à suivre sur RMC Sport 1), Thomas Tuchel devra se passer des services de Mason Mount. Touché à la cheville et remplacé dès la 31e minute lors de la finale de la Coupe du monde des clubs face à Palmeiras, l'international anglais va passer un scanner de la cheville droite, rapporte The Athletic, qui annonce une absence de deux semaines pour l'ailier des Blues.

D'ores et déjà forfait pour le match face à Crystal Palace en Premier League, il manquerait également la réception de Lille en C1. Toutefois, sa présence est espérée pour affronter Liverpool en finale de la Carabao Cup à Wembley le dimanche 27 février.

Une blessure moins grave que prévue?

L'international anglais avait quitté le stade Mohammed bin Zayed avec des béquilles. Il a été vu avec une attelle sur son pied droit pendant les célébrations d'après-match de Chelsea après leur victoire 2-1 en prolongation. Après la rencontre, Thomas Tuchel ne semblait pas très rassurant concernant l'état de santé de son joueur.



"Mason a été blessé quand il a fait une course au second poteau avec Azpi (César Azpilicueta), avait-il indiqué. Ils sont tous les deux tombés et son adversaire est tombé sur sa cheville et il s'est gravement blessé aux ligaments, donc nous devons voir. Il est venu directement me voir et m'a dit qu'il ne se sentait pas bien, c'était douloureux." Mason Mount est donc confronté à une course contre la montre dans sa tentative d'être apte pour la finale de la Carabao Cup contre Liverpool dans deux semaines.

Chelsea a atteint la finale en battant le rival londonien Tottenham après la confrontation aller-retour, pour sceller une cinquième participation à la finale de la coupe sous Thomas Tuchel. À ce jour, la finale de la FA Cup contre Leicester City l'année dernière est la seule que l'Allemand ait perdue.