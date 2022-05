Troyes-Lille: Létang pointe des "décisions bizarres" de l'arbitre et un "courrier" de Troyes

Très remonté à l'issue de la défaite de son équipe à Troyes (0-3), le président du LOSC Olivier Létang a critiqué certaines décisions arbitrales jugées défavorables et "bizarres", en rappelant que l'ESTAC a envoyé un courrier à Pascal Garibian après la défaite contre Nice la semaine passée.

Le LOSC s'est incliné 3-0 sur la pelouse de Troyes, après que Renato Sanches et Burak Yilmaz aient été exclus au cours de la partie. L'ESTAC a profité de trois pénalties pour sceller cette belle victoire, ce qui ne serait pas un hasard pour Olivier Létang, président de Lille interrogé par l'AFP.

"Des décisions qui sont assez particulières et bizarres..."

"C'est une grande déception, dénonce-t-il alors que les Nordistes se sont définitivement éloignés de toute Coupe d'Europe. Le score est lourd. Je pense que Troyes ne vient pas chez nous avant la 43e minute et cette action (du premier penalty)..."

Un premier pénalty avait été sifflé en faveur des Troyens, après un léger contact dans la surface entre Tristan Dingomé et Edon Zhegrova. Le LOSC perd ensuite son sang froid, Renato Sanches et Burak Yilmaz sont tous deux exclus. Et l'ESTAC obtient un nouveau pénalty pour une faute de Sven Botman qui s'étale sur Iké Ugbo alors qu'il filait au but.

"On peut déplorer qu'il suffise d'un courrier pour que, plutôt que d'avoir trois penalties une semaine avant, on en ait trois la semaine suivante avec des décisions qui sont assez particulières et bizarres..." pointe le dirigeant lillois, en mentionnant le courrier envoyé par la direction de Troyes à la Direction technique de l'arbitrage en début de semaine pour lui faire part de ses plaintes sur les décisions défavorables prises à l'encontre de son équipe lors de la défaite à Nice (1-0) le 24 avril.

"C’est assez troublant", pour Jocelyn Gourvennec

"Mais à 1-0 à la mi-temps, on doit garder nos nerfs, la tête froide, car il y avait la place de revenir, ajoute tout de même Olivier Létang. Cela parait quasiment impossible d'aller chercher une place européenne. Maintenant, il reste trois matchs pour finir cette saison et il faut très bien la finir."

En conférence de presse d'après-match, l'entraîneur lillois Jocelyn Gourvennec avait lui aussi envoyer un gros tacle à l'arbitrage, et pointé ce fameux courrier envoyé au boss de l'arbitrage. "C’est assez troublant de voir qu’il y a eu trois penalties aujourd’hui, aucun pour nous évidemment, à un moment où ils le réclamaient fort en face. Ils ont communiqué dessus. C’est une très mauvaise après-midi. (…) En début de semaine j’ai trouvé ça troublant que le club communique", avait lâché le technicien.