Lille-OM: Mandanda préfère se projeter sur la saison prochaine

Après la défaite dans les dernières minutes de l'OM face au Losc (2-0), mercredi soir, Steve Mandanda s'est exprimé au micro de Canal+ en évoquant d'ores et déjà la "saison prochaine" avec Jorge Sampaoli.

"C'est le football, c'est cruel". C'est ainsi que Steve Mandanda a commencé son commentaire d'après-match mercredi soir, à la suite des deux buts de Jonathan David concédés dans les dernières minutes par l'Olympique de Marseille face au LOSC (2-0) dans le cadre de la 28e journée de Ligue 1.

"Jusque-là, on tenait. On faisait un match assez solide défensivement. Et sur une erreur, on concède ce but qui tue complètement tous nos efforts. On est déçus, c'est dommage. Il n'y a pas grand-chose à dire", a déclaré le capitaine marseillais au micro de Canal+.

"Ça va beaucoup trop vite pour nous devant"

"On sait que l'objectif est d'essayer d'atteindre cette cinquième place (potentiellement qualificative pour la Ligue Europa, ndlr), parce que ça va beaucoup trop vite pour nous devant", a ensuite ajouté Steve Mandanda, qui pense d'ores et déjà à la suite avec Jorge Sampaoli. "Il y a un nouveau coach qui va arriver. On verra comment ça va se passer. Il faut essayer de bien terminer cette saison, et repartir sur une nouvelle avec beaucoup de changements", a-t-il conclu.

Nouvel entraîneur de l'OM, Jorge Sampaoli est arrivé mardi dans la cité phocéenne. Le technicien argentin, précédemment aux commandes de l'Atlético Mineiro, doit observer une période d'isolement avant de pouvoir prendre officiellement la place de l'intérimaire Nasser Larguet.