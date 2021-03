Payan, maire de Marseille, met la pression à McCourt sur les objectifs de l'OM

Sans parler de gagner la Ligue des champions "dans deux ou trois ans", le maire de Marseille Benoît Payan estime que Frank McCourt se doit d'être très ambitieux pour l'OM, comme il l'explique dans un entretien à L'Equipe.

Il veut que l’OM soit ambitieux. Très ambitieux, même. Pas forcément dans l’immédiat, mais à long terme, oui. Dans un entretien à L’Equipe, le maire de Marseille Benoît Payan fait passer un message clair à Frank McCourt, qu’il a récemment rencontré.

"Je n'ai pas parlé de gagner la Ligue des champions demain, ni même dans deux ou trois ans, il ne faut pas tomber dans la caricature et susciter l'emballement. Mais McCourt n'a pas le choix. Il me dit que le club n'est pas à vendre, qu'il n'a jamais été à vendre, qu'il ne le sera pas. Alors s'il veut rester, il doit avoir les objectifs les plus hauts possibles, ce n'est pas possible autrement pour un club qui a déjà gagné la plus prestigieuse des compétitions de clubs, pas vivable", appuie Payan.

"On verra de toute façon s'il nous a joué de la flûte"

Il encourage McCourt à "mettre en adéquation ses actes avec ses mots". "On verra de toute façon s'il nous a joué de la flûte", insiste-t-il. Invité de l’émission Top of The Foot mardi sur RMC, McCourt a affirmé qu’il avait toujours des ambitions élevées pour l’OM, qu’il a racheté en 2016.

"Personne n'a été plus déçu que moi. Parce qu'on veut tous la même chose, le "Big Championship" (la Ligue des champions, ndlr) pour l'OM. Mais cela prend du temps, c'est un défi compliqué. J'ai rencontré le maire, on partage le même objectif, comme les supporters, et c'est aussi ce que je désire. L'ambition est toujours là, et on va poursuivre jusqu'à atteindre notre objectif", a-t-il déclaré.

Pour que l'OM puisse être "compétitif tous les ans", McCourt a pris des décisions fortes en remplaçant Jacques-Henri Eyraud par Pablo Longoria à la présidence du club, et en nommant Jorge Sampaoli sur le banc. Accrochés dimanche par l’OL au Vélodrome (1-1), les coéquipiers de Florian Thauvin défient le Losc ce mercredi (21h).