OM: le message de Sampaoli pour les supporters à son arrivée

Fraîchement débarqué dans la cité phocéenne, le nouvel entraîneur de l’OM Jorge Sampaoli s’est adressé aux supporters marseillais auxquels il espère apporter "de la joie".

Frank McCourt consulte et parle à la presse, Jorge Sampaoli débarque. Tout se met en place à Marseille, alors que s’ouvre un nouveau chapitre dans l’histoire du club. Avant d’aller à Lille (mercredi à 21h), où le club sera encore dirigé par Nasser Larguet, le propriétaire de l’OM Frank McCourt continue de jouer la carte de l’apaisement, notamment dans l’émission Top of the foot, sur RMC.

Et tandis qu’il dessinait les contours d’une nouvelle ère à notre antenne, Sampaoli commençait à s’acclimater à son nouvel environnement. Le technicien argentin a atterri dans la région en fin de matinée ce mardi, à l’aéroport de Marignane.

Sampaoli: "J’ai énormément de respect pour cette ferveur populaire"

Suivi par les caméras du club dès sa sortie de l’aéroport, le nouvel entraîneur de l’OM a adressé ses premiers mots aux supporters, qu’il espère pouvoir rendre heureux: "Ce sont des supporters très exigeants qui veulent que l’équipe ait un style propre à la ville. D’où je viens, je suis habitué à ce type d'attente et j’espère que nous serons à la hauteur de ces exigences du peuple olympien qui est la chose la plus importante dans le football. J’ai énormément de respect pour cette ferveur populaire et je vais faire tout ce que je peux dans cette période si difficile de pandémie pour que les supporters aient de la joie."