Lille-PSG: Gourvennec sonné par les boulettes de Grbic

Coupable sur les deux premiers buts parisiens, Ivo Grbic (26 ans) a précipité la défaite de Lille face au PSG (1-5), dimanche en clôture de la 23e journée de Ligue 1. Et plongé son camp dans une certaine incompréhension.

Ivo Grbic (26 ans) a vécu une soirée cauchemaresque, dimanche face au PSG (1-5): cinq buts encaissés, dont deux consécutifs à deux grosses erreurs de sa part. Le gardien croate a d’abord plombé son équipe en relâchant un centre de Nuno Mendes offrant l'ouverture du score à Danilo (10e). Il a ensuite manqué sa sortie sur un corner, permettant à Presnel Kimpembe de redonner l’avantage aux Parisiens (32e) alors que son équipe avait réussi à égaliser.

"Je ne l'explique pas", lance Gourvennec

"C’est une soirée difficile, regrette Jocelyn Gourvennec, entraîneur nordiste. On est battus très lourdement, trop lourdement. On fait des erreurs grossières. On est aussi battus par le talent des joueurs parisiens et leurs joueurs offensifs. La réussite nous a fui du début à la fin. On s’est plombés. Je trouve que c’est dur parce qu’on a eu la volonté d’aller les chercher. On revient à un partout. Mais ça a été trop difficile pour nous et trop facile pour Paris, compte tenu de leur talent."

Le technicien reste d’ailleurs sans réaction face aux cadeaux de son gardien. "Je ne l’explique pas, poursuit-il. Il faudra analyser tout ça à froid. Il a fait de très bonnes choses. C’était un match contre un top adversaire. Il faudra qu’on discute à tête reposée. On va poser les choses et essayer de comprendre."

André Onana, son partenaire, n’accable pas le joueur, prêté avec option d’achat depuis l’été dernier par l’Atlético de Madrid. "On gagne ensemble et on perd ensemble, lancé le milieu de terrain. Malgré les deux buts, il y en a trois autres où il a fait tout ce qu’il pouvait. On gagne ensemble, on perd ensemble et on ne lui reproche rien." Des mots réconfortants au cœur d’une soirée à oublier pour l’international croate (2 sélections).