Lille – Rennes : à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match ?

Ce dimanche, assistez au choc de la quatorzième journée de Ligue 1 Uber Eats. Pour l’occasion, Lille défie Rennes au stade Pierre-Mauroy. Découvrez à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match Lille – Rennes !

À l’heure actuelle, Rennes est troisième du classement avec 27 points. Depuis le début de la saison, le stade rennais accumule les exploits.

Offre Prime Video Regardez le match ! Lille - Rennes est diffusé sur Prime Video ce dimanche J'en profite

En effet, les hommes de Bruno Génésio ont remporté 8 matchs et concédé 3 nuls. Seuls Lens et le PSG font mieux que Rennes. Du côté des Dogues, le LOSC sort d’une défaite contre l’OL (1-0). Lille prend la septième position au tableau général avec 7 victoires et 1 nul. Par ailleurs, le latéral gauche Ismaily, blessé, est encore incertain pour le match. Paulo Fonseca va devoir recomposer son onze de départ pour obtenir des points face à l’une des meilleures équipes françaises. Découvrez à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match Lille – Rennes !

Regardez le match Lille – Rennes ce week-end !

Vous pouvez suivre la rencontre Lille – Rennes ce dimanche 6 novembre à 17 heures 05, sur la chaîne Le Pass Ligue 1. Amazon Prime permet à ses abonnés de regarder 80 % des matchs de la Ligue 1 Uber Eats via l’offre d’abonnement saison Le Pass Ligue au prix de 69 euros par an, au lieu de 99 euros par an. Cette réduction de 30 euros est valable jusqu’au 22 novembre inclus. Vous pouvez également profiter de 7 jours d’essai gratuit en souscrivant l’offre d’abonnement mensuel au prix de 12, 99 euros par mois. C’est l’occasion de découvrir tous les contenus exclusifs de la chaîne. En effet, les émissions consacrées au championnat vous plongent au cœur de l’actualité de la Ligue 1 Uber Eats. En plus, Prime Video a invité pour vous des consultants de renom. Thierry Henry, Mathieu Bodmer, Édouard Cissé ou encore Corine Petit vous font part de leurs pronostics et analysent les résultats.

Cliquez ici pour profiter de l’offre Le Pass Ligue 1

La rédaction de RMC Sport n’a pas participé à la réalisation de ce contenu. RMC Sport est susceptible de percevoir une rémunération lorsqu’un de nos lecteurs procède à un achat via les liens intégrés dans cet article.