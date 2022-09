Montpellier-Lille: visé par des sifflets, Cabella explique pourquoi il a célébré les buts du LOSC à la Mosson

Lille s’est imposé sur la pelouse de Montpellier, ce dimanche, lors de la sixième journée de Ligue 1 (3-1). Un match lors duquel Rémy Cabella, auteur de deux passes décisives, a exprimé sa joie face à son ancien public de la Mosson. Une attitude assumée par le milieu de terrain du LOSC.

Sans aucune retenue. Contrairement à certains joueurs, Rémy Cabella n’a pas choisi la sobriété à l’heure de retrouver son ancien club. Le milieu de terrain de Lille (arrivé librement cet été) a laissé éclater sa joie lors de la victoire à Montpellier, ce dimanche en Ligue 1 (1-3). Au cours de cette rencontre, marquée par l'exclusion de Valère Germain avant la mi-temps, l’international français (4 sélections) a délivré deux passes décisives, pour Jonathan David et Angel Gomes.

Et il a fêté ses actions décisives sous le regard hostile des supporters de la Mosson, qui l’ont copieusement hué. Pas de quoi décontenancer le joueur de 32 ans, formé au MHSC et revenu au club pour une pige de quelques semaines en fin de saison dernière. Le champion de France 2012, passé par Newcastle, l’OM et Saint-Etienne, a posté un message sur les réseaux après la rencontre afin de répondre aux fans héraultais.

"Mon équipe marque, je célèbre"

"On me dit que j’ai la mémoire courte… N’oubliez pas que vous m’avez sifflé quand je suis venu avec l’OM et aujourd’hui, dès le début du match, vous avez commencé à me siffler aussi… Mon équipe marque, je célèbre", a écrit Cabella. Depuis son arrivée dans le Nord, où il a signé jusqu’en juin prochain, le natif de Corse a délivré quatre passes décisives en trois apparitions en L1. Les Dogues sont actuellement 5es du classement, avec un point d'avance sur Montpellier, qui se retrouve 7e.