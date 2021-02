Lille-Strasbourg: Galtier optimiste pour le retour de Fonte, Yilmaz forfait

Le LOSC accueille Strasbourg ce dimanche (17h05) pour la 27e journée de Ligue 1. Passé en conférence de presse ce samedi, Christophe Galtier a donné des indications quant à l'étét de santé de José Fonte et Burak Yilmaz.

Leader de Ligue 1, le LOSC a une place à défendre. Christophe Galtier et ses joueurs ont trois points d'avance sur l'OL après 26 journées, et quatre unités de marge sur le PSG. Ce dimanche (17h05), les Dogues reçoivent Strasbourg quelques jours seulement après ler élimination de Ligue Europa.

Yilmaz absent

Battu à nouveau ce jeudi par l'Ajax Amsterdam, Lille va pouvoir se concentrer sur la fin du championnat. Mais l'incertitude demeure pour l'heure sur la présence de José Fonte pour Strasbourg, déjà absent face au club néerlandais. "Il a eu une séance très allégée ce vendredi. Il s'est entraîné normalement ce samedi, c'est fort probable qu'il puisse être opérationnel", a indiqué ce samedi Christophe Galtier en conférence de presse, confiant sur la présence de son défenseur portugais.

Si Christophe Galtier espère pouvoir compter sur José Fonte, il devra en principe à nouveau faire sans Burak Yılmaz. "Il est encore absent. Il est sur le terrain de manière individuelle mais dans un processus de réathlétisation. Il ne sera pas disponible, a d'ores et déjà prévenu le technicien lillois sur son buteur turc. C'est une lésion au mollet, c'est un muscle très compliqué d'autant plus à son âge. Il a encore des douleurs résiduelles, on ne peut pas se permettre d'aller plus vite."

Sans Yilmaz, Lille essaiera d'enchaîner en championnat, après sa victoire dimanche dernier face à Lorient (4-1). Les Dogues joueront au lendemain du PSG, qui se déplace ce samedi (17h) à Dijon. Mais avant l'OL, qui de son côté se déplacera dimanche (21h) sur le terrain de l'OM.