Lille: Yilmaz suspendu face à Lens après avoir retiré son maillot

Héros de la victoire de Lille à Lyon (2-3) dimanche, Burak Yilmaz manquera le derby du Nord face à Lens le 7 mai prochain pour cause de suspension. Il a en effet reçu un carton jaune pour avoir retiré son maillot sur le troisième but.

Burak Yilmaz devrait manquer le derby du Nord sur le terrain de Lens, le vendredi 7 mai prochain (21h, 36e journée). Selon le règlement disciplinaire, l’attaquant de Lille devrait en effet être suspendu pour accumulation de cartons jaunes pour ce choc entre l’actuel leader de Ligue 1 sur le terrain du cinquième. Il en a reçu un troisième lors de ses dix derniers matchs disputés avec Lille, dimanche lors de la victoire à Lyon (2-3).

Burak Yilmaz enseveli par ses coéquipiers © ICON Sport

Après avoir inscrit le troisième but de son équipe, l’attaquant turc a retiré son maillot avant d’être enseveli sous par ses coéquipiers, en fusion après ce but plaçant Lille sur le chemin de la victoire. Après un long moment de célébration, M.Letexier, arbitre de la rencontre, a appliqué la sanction requise en cas d’un retrait de maillot en lui infligeant un carton jaune. L’ancien joueur était sous la menace après des avertissements reçus contre Angers (18e journée), puis Metz (32e journée), après avoir manqué neuf matchs sur blessure dans ce laps de temps.

Le Losc sera donc privé de son Kral (roi) comme il est surnommé en Turquie, face aux Sang et or. Arrivé libre après la fin de son aventure avec Besiktas, Yilmaz signe une saison étincelante avec les Dogues qu’il guide par sa rage de vaincre. Dimanche, il a inscrit un doublé et délivré une passe décisive pour Jonathan David. Il compte 14 buts et cinq passes décisives toutes compétitions confondues. Un rendement perturbé par une blessure à un mollet qui l’a éloigné des terrains pendant deux mois entre janvier et mars.

Mené 2-0, Lille a réussi à renverser Lyon (2-3) au terme d’un match superbe, dimanche et conserve la tête du championnat à quatre journées de la fin. En cas de sans-faute lors des quatre derniers matchs, les Dogues décrocheront le quatrième titre de champion de France de leur histoire. La série débute samedi avec la réception de Nice, (21h, 35e journée).