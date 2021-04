OL-Lille: la folie furieuse dans le vestiaire lillois après la victoire

La joie était très intense dans le vestiaire de Lille ce dimanche, après la victoire contre l'OL (3-2) en clôture de la 34e journée de Ligue 1. Jonathan Bamba et les siens étaient en transe.

C'était la folie dans le vestiaire du LOSC ce dimanche, après cette victoire renversante décrochée sur le terrain de l'OL (3-2), en clôture de la 34e journée de Ligue 1. Un doublé de Burak Yilmaz et un but de Jonathan David permettent aux Lillois de reprendre la tête du championnat... et de rêver plus que jamais du titre.

Autant dire que les chevaux étaient lâchés côté nordiste après la rencontre. Jonathan Bamba a posté une séquence vidéo montrant l'explosion de joie dans le vestiaire, après le coup de sifflet final. La table centrale, avec les collations, en a fait les frais... et les tympans du staff aussi.

Burak, le héros

Parmi les joueurs les plus célébrés, évidemment Burak Yilmaz, auteur d'un doublé si précieux pour Lille dans la course au titre. Le club nordiste repasse leader du classement devant le PSG, avec quatre matchs à jouer. Quatre finales pour un "exploit", comme le décrit Christophe Galtier.

"Quatre matchs. Si on arrive à les gagner, on aura créé l'exploit. On ne peut pas se cacher, lâche le technicien en conférence de presse. On est à quatre journées de la fin, on est premiers, on va devoir être performant pour tenir jusqu'au bout. Si on n'y arrive pas, ce ne sera pas la fin du monde, on aura peut-être rêvé. J'espère que les joueurs rêvent autant que je rêve."