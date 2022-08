Lorient - Clermont : à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match ?

Suite de la quatrième journée de Ligue 1 Uber Eats ce dimanche. Parmi les 4 rencontres du multiplex, Lorient défie Clermont. Alors, à quelle heure et sur quelle chaîne suivre ce match en direct ?

Si pour Lorient et Clermont l’objectif en fin de saison reste le maintien, les deux clubs commencent bien ce début de saison. Et s’affichent tous les deux dans le top 10. Après 2 matchs joués, Lorient est huitième du classement avec un bilan d’une victoire et un match nul. Si le club breton compte un match en moins, c’est parce que l’affiche de la deuxième journée contre l’OL a été reportée en raison d’une pelouse impraticable.

De son côté, Clermont s’affiche à la cinquième place, malgré la claque reçue d’entrée face au Paris Saint Germain. Fort d’un bilan de 2 victoires pour une défaite, le club auvergnat n’est qu’à un point de la deuxième place du classement à l’heure de débuter cette journée. Unique buteur du match face à Nice, Saif-Eddine Khaoui pourrait à nouveau démarrer la rencontre du côté de Clermont. Dans le paragraphe suivant, on revient avec vous sur les détails pour suivre ce match dans les meilleures conditions !

Ce match entre Lorient et Clermont est à suivre ce dimanche dès 15 heures, à l’occasion du multiplex qui sera diffusé sur Amazon Prime Vidéo. Si vous n’êtes pas encore abonné au Pass Ligue 1, cette affiche constitue donc une bonne occasion de le faire. Grâce à ce pass, vous pourrez suivre votre équipe préférée avec 80 % des rencontres de Ligue 1 Uber Eats à chaque journée en direct. Mais pas uniquement puisque le pass inclut également 80 % des rencontres de Ligue 2 BKT. Il est actuellement proposé, au tarif annuel de 89 euros pour l’intégralité de la saison. Mais attention, car la promotion ne dure que jusqu’à dimanche prochain. A compter de lundi, le tarif annuel du Pass reviendra à 99 euros. Si vous préférez la mensualisation, l’offre sans engagement de durée à 12,99 euros par mois est toujours disponible. Pour pouvoir souscrire au Pass Ligue 1, il est nécessaire d’être abonné à Amazon Prime.

