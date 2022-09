Lorient – Lyon : à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match ?

Reporté à cause du mauvais état de la pelouse, le match entre Lorient et Lyon se déroulera donc ce mercredi 7 septembre. Lyon et Lorient vont tout faire pour gagner les trois points et avancer dans le classement. Alors, à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match Lorient – Lyon ?

La pelouse du stade du Moustoir a souffert de la sécheresse ces dernières semaines. Par ailleurs, le festival Interceltique a également endommagé le terrain. Ces conditions n'étaient pas au goût des Lyonnais qui souhaitaient une meilleure situation pour la rencontre. Le match a donc lieu ce mercredi.

Si cette semaine a lieu le démarrage de la Ligue des Champions, le match de Ligue 1 Uber Eats entre Lorient et Lyon se déroulera également cette semaine.

La chaîne Le Pass Ligue 1 d’Amazon Prime diffuse en direct la rencontre Lorient – Lyon ce dimanche 14 août à 13 heures. Les abonnés Amazon Prime peuvent regarder 80 % des matchs de Ligue 1 et Ligue 2 en souscrivant l’offre saison Le Pass Ligue 1 au prix de 89 euros par an. Dès le 28 août, l’offre d’abonnement sera au prix de 99 euros par an ou 12, 99 euros par mois. L’équipe de commentateurs composée de Smail Bouabdellah, Julien Brun, Christophe Bureau, Luigi Colange, Alexis Grasso, Alban Lepoivre, Frédéric Verdier et Julien Ielsch vous accompagnent lors des rencontres. Les reporters et consultants vous donnent ensuite rendez-vous dans les émissions spéciales pour analyser les prestations des joueurs. Quant à la présentatrice Marina Lorenzo, elle résume les temps forts et les moment marquants de la journée dans “Dimanche Soir Football”. Vous retrouvez l’ensemble des programmes sur PC, TV, smartphone, tablette et via l’application Prime Video.

