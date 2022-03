Lorient-OL: Reine-Adelaïde a rejoué, treize mois après

Treize mois après sa rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche, Jeff Reine-Adelaïde a effectué son retour sous le maillot lyonnais, en entrant dans les dix dernières minutes face à Lorient (1-4).

Jeff Reine-Adelaïde peut avoir le sourire. Treize mois après sa rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche, contractée lors de son prêt à Nice, Jeff Reine-Adélaïde a rejoué dix minutes lors du succès lyonnais à Lorient (1-4). Entré en jeu à la place de Lucas Paqueta, l'international espoir n'a pas eu grand chose à se mettre sous la dent, mais l'essentiel était ailleurs pour celui qui a contracté deux ruptures des ligaments croisés consécutives. Considéré comme une recrue par le staff et les supporters de l'OL, l'ancien Angevin veut désormais tourner la page et enfin s'épanouir dans le Rhône, trois ans après son arrivée.

Un retour retardé

Ce comeback a d'ailleurs ravi ses coéquipiers et son entraîneur. "C'est super. Quand je l'appelle, derrière moi le banc était incroyablement content pour lui. Après un an... Le mec a beaucoup travaillé. Ca me fait plaisir. Avec ses blessures qu'il a eu... C'est extraordinaire", a souligné Peter Bosz en conférence de presse. Son retour a également été salué par Alexandre Lacazette sur Instagram, ainsi que ses coéquipiers Moussa Dembélé et Houssem Aouar.

Moussa Dembélé et Jeff Reine-Adelaïde après Lorient-OL. © Capture d'écran Instagram

Houssem Aouar et Jeff Reine-Adelaïde après Lorient-OL. © Capture d'écran Instagram

Sur le carreau depuis février 2021, "JRA" croyait revenir pour de bon en octobre dernier, mais un retard de cicatrisation osseuse de son genou gauche avait retardé son retour à la compétition. Depuis janvier, il participait à l'entraînement collectif et a disputé deux matchs avec la réserve, sous les ordres de Gueïda Fofana. Avec l'enchaînement des matchs, Reine-Adelaïde va pouvoir retrouver petit à petit du rythme pour aider l'OL à faire une grande fin de saison.