OL: Ponsot se livre sur les refus de Bosz au mercato hivernal

Défait par Lille (0-1) le week-end dernier, l’Olympique Lyonnais n’a pas réussi à concrétiser ses occasions, afin d’arracher au moins un match nul. Auprès de L’Equipe, le directeur du football, Vincent Ponsot, est revenu sur le dernier mercato avec des refus de Peter Bosz.

Durant deux mercatos, Peter Bosz avait un souhait: Sardar Azmoun. Bloqué un temps par les demandes financières du Zénith Saint-Pétersbourg, l’attaquant iranien est finalement parti au Bayer Leverkusen. Au grand dam du coach de l’Olympique Lyonnais, qui avait à cœur de pouvoir compter sur lui et le qualifiait de "très bon joueur."

Finalement, aucun attaquant n'a renforcé l’effectif des Gones. Une recrue à ce poste n’aurait pourtant été de trop, d’autant qu’Islam Slimani et Xherdan Shaqiri ont quitté les Gones dans les derniers instants du mercato hivernal.

À en croire les mots du directeur du football Vincent Ponsot prononcés à l’Equipe, le Néerlandais aurait pu bénéficier d’un attaquant. Mais à défaut de pouvoir compter sur Azmoun, Bosz a décidé de faire l’impasse sur une recrue offensive: "Il voulait Azmoun. Quand cela s’est avéré impossible, on lui a proposé des attaquants, on lui en a même trouvé mais il a dit qu’il voulait continuer avec Dembélé."

Dembélé et sa relation avec Bosz

Avec ses huit buts inscrits en championnat, Moussa Dembélé retrouve des sensations après une dernière saison compliquée, que ce soit avec les Lyonnais ou à l’Atlético de Madrid.

Même s’il est encore loin de ses 15 et 16 réalisations inscrites lors de ses deux premières années en Ligue 1, le Français a la confiance de Bosz. Un homme pour qui il a beaucoup d’estime, comme confié à Téléfoot en janvier dernier: "Ça se passe très bien. C’est un coach qui est sous-estimé dans le milieu. Pour avoir côtoyé des grands coachs, je le mets en haut de la liste. Il a le soutien du vestiaire. C’est l’homme de la situation à 100%."

Actuellement dixième au classement avec une dernière défaite 0-1 contre Lille, Dembélé et ses coéquipiers devront se montrer plus efficaces devant les buts adverses, s’ils veulent espérer obtenir une place en Coupe d’Europe. Et ainsi, conforter un peu plus la place de Bosz.