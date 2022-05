OM: vers une fin de saison pour Payet, sorti blessé contre le Feyenoord

INFO RMC SPORT - À l'OM, la blessure musculaire de Dimitri Payet, contractée jeudi soir contre le Feyenoord Rotterdam, suscite beaucoup de pessimisme. Sauf miracle, la saison du meneur de jeu français est terminée.

Ce serait un gros coup dur pour l'OM, en plein sprint final dans la course au podium de Ligue 1. Mais la saison de Dimitri Payet s'est probablement achevée jeudi au Vélodrome, lors de sa sortie sur blessure à la demi-heure de jeu contre le Feyenoord en Ligue Europa (0-0). Le meneur de jeu de 35 ans souffre d'une lésion musculaire au mollet, qui l'a empêché de marcher normalement après le match au Vélodrome.

Selon les informations de RMC Sport, le club est pessimiste avant les examens prévus dans la journée de ce vendredi. Il faudrait a priori un miracle pour que le numéro 10 puisse rejouer d'ici le 21 mai, date de la réception du RC Strasbourg pour la 38e et dernière journée de championnat.

L'OM n'a que trois points d'avance

La deuxième place en L1, qualificative pour la phase de groupes de Ligue des champions, s'avère donc plus que jamais fragile. Après la cuisante défaite 3-0 contre l'OL, Jorge Sampaoli et ses hommes ne comptent que trois points d'avance (et une différence de buts défavorable) sur le Stade Rennais et l'AS Monaco. Or, après le déplacement de dimanche à Lorient, un choc contre la formation bretonne est prévu le 14 mai au Roazhon Park pour l'avant-dernière journée.

Payet, qui s'est blessé tout seul à la jambe droite au moment d'effectuer une longue passe vers l'avant, pèse lourd dans les statistiques offensives de l'OM. Son bilan est de 12 buts et 10 passes décisives cette saison en 31 matchs de Ligue 1.