OM: "Remplacer Payet, c’est presque impossible", Sampaoli contrarié par la blessure de son meneur

Jorge Sampaoli est apparu soucieux en conférence de presse, ce vendredi, au sujet de l’absence de Dimitri Payet, blessé jeudi soir contre le Feyenoord en Europa Conference League.

L’élimination de l’Olympique de Marseille contre le Feyenoord Rotterdam, jeudi soir en demi-finale d’Europa Conference League, était déjà très difficile à encaisser pour les Phocéens, mais la sortie sur blessure de Dimitri Payet peu après la demi-heure de jeu a donné à cette soirée européenne des airs de cauchemar. Contraint de quitter ses coéquipiers après seulement 33 minutes à cause d’une blessure musculaire au mollet, le maître à jouer de l’OM ne devrait probablement pas rejouer d’ici la fin de saison.

Alors qu’un sprint final haletant attend les Marseillais en Ligue 1, l’absence de Payet est un véritable casse-tête pour Jorge Sampaoli. Présent en conférence de presse ce vendredi, à deux jours du déplacement de l’OM à Lorient pour le compte de la 36e journée de Ligue 1 (dimanche à 17h05), le technicien argentin s’est montré extrêmement soucieux.

"C’est toute la structure travaillée pendant la saison qui est danger"

"Remplacer Payet, c'est presque impossible. Aucun autre joueur n'a ses caractéristiques de jeu. Personne. Harit peut jouer à sa place, mais il a des caractéristiques différentes. Gerson aussi, mais lui aussi est différent. Payet est un leader technique, qui porte notre jeu. Maintenant, malheureusement, il faut trouver une autre solution. Mais sans lui, c'est toute la structure travaillée pendant la saison qui est modifiée."

Quelques minutes plus tôt, William Saliba, lui aussi présent face aux journalistes ce vendredi, s’était montré un petit peu plus optimiste. "Sans lui, on peut aussi gagner des matchs, a clamé l’international français. Il y a beaucoup de bons joueurs dans l'équipe. Mais c'est le meilleur de l'équipe, donc c'est différent quand il n'est pas là. On a montré plusieurs fois cette saison qu'on pouvait quand même faire de bons résultats. C'est notre meneur de jeu, notre leader technique. Amine [Harit] l'a très bien remplacé néanmoins."

Cette saison, Payet a manqué six rencontres de l’OM, toutes compétitions confondues. Sans lui, Marseille a un bilan de trois victoires, un nul et deux défaites. Deuxième de Ligue 1 à trois journées de la fin, l’OM n’a que trois points d’avance sur le Stade Rennais et Monaco, alors qu’un duel avec les Bretons se profile à la 37e journée, le 14 mai prochain. Pour garder leur place de dauphins, directement qualificative pour la prochaine Ligue des champions, les Marseillais vont devoir cravacher.