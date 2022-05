OM: fin de saison confirmée pour Payet, qui confie sa "douleur" et sa "déception"

Sorti prématurément lors de la demi-finale retour de Ligue Europa Conférence contre Feyenoord jeudi (0-0), Dimitri Payet ne rejouera plus cette saison, a annoncé l’Olympique de Marseille ce samedi. Le meneur de jeu olympien souffre d'un mollet.

C’est une absence dont l’Olympique de Marseille se serait bien passée, surtout dans le sprint final en Ligue 1. Sorti au bord des larmes à la 32e minute de la demi-finale retour de Ligue Europa Conférence contre Feyenoord jeudi (0-0), Dimitri Payet souffre d’une "lésion musculaire du mollet bilantée", annonce l’OM ce samedi.

Comme indiqué par RMC Sport vendredi, la saison du Réunionnais est donc terminée. "Les soins ont été d'ores et déjà démarré mais la récupération totale n'arrivera qu'après la fin du championnat", précise le communiqué marseillais.

"Je me rends compte à quel point j’ai de la chance de jouer pour ce club"

Le milieu offensif a également réagi à son absence sur les réseaux sociaux en faisant part de sa “déception” de ne pas conclure la saison sur le terrain. “Encore une fois je ne vais pas pouvoir faire ce que j’aime le plus au monde, jouer au football. Après avoir passé des derniers examens aujourd’hui, les résultats sont rassurants mais montrent que malheureusement je ne pourrai pas rejouer cette saison, a regretté Payet sur Instagram. La déception est grande, la douleur est forte, mais je suis bien entouré et tous vos messages de soutien me donnent la force de regarder devant, et la saison prochaine commence donc demain pour moi. Le plus dur aujourd’hui pour moi est de ne pas pouvoir aider mes coéquipiers dans cette dernière ligne droite. Je serai bien évidemment derrière eux et tout le staff pour les 3 derniers matchs que l’on sait importants pour atteindre l’objectif fixé.”

Malgré sa déception, Payet a eu une attention particulière pour les supporters phocéens : "Je voulais enfin vous remercier pour tout l’amour que vous m’avez donné durant toute cette saison. Cela me va droit au cœur et je me rends compte à quel point j’ai de la chance de jouer pour ce club, dans ce stade et de vivre dans cette ville. Merci infiniment. Je vous aime."

Une fin de saison compliquée pour l'OM

Provisoirement troisième de Ligue 1 après la victoire de Monaco sur Lille, l’Olympique de Marseille va jouer sa place en Ligue des champions lors des trois dernières journées contre Lorient, ce dimanche (17h05), Rennes et Strasbourg. Jorge Sampaoli devra donc composer sans son chef d’orchestre auteur de 16 buts et 13 passes décisives cette saison toutes compétitions confondues.

L'incertitude plane également autour d’Amine Harit, lui aussi sorti sur blessure contre le Feyenoord. Dimitri Payet devra attendre la saison 2022-2023 pour réaliser un double-triple historique, lui qui reste bloqué à 99 buts et 100 passes décisives en Ligue 1.