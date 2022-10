Brésil: Neymar chambré après la victoire de Lula aux élections présidentielles

Fervent soutien de Jair Bolsonaro, Neymar a été chambré par des fidèles de Lula, le nouveau président du Brésil, qui a remporté d'une courte tête les élections devant le candidat d'extrême droite.

Quelques heures après la victoire étriquée de Lula devant Jair Bolsonaro lors des élections présidentielles au Brésil, certains habitants, soutiens du nouveau président, ont vivement chambré Neymar. "Neymar, tu vas devoir te déclarer (au fisc)", ont scandé en choeur des milliers de personnes sur l'avenue Paulista, l'une des plus célèbres artères de São Paulo. Une petite pique qui fait référence au prétendu accord qui existe entre le joueur du PSG et le candidat d'extrême droite concernant "une réduction" de sa dette auprès du fisc brésilien. C'est, en tout cas, ce qu'a insinué Lula lors de la campagne.

"Neymar a le droit de choisir qui il veut comme président. Je pense qu'il a peur que si je remporte l'élection, je saurai ce que Bolsonaro lui a pardonné (au sujet) de sa dette (en matière) d'impôt sur le revenu. Je pense que c'est pour cela qu'il a peur de moi, avait-il déclaré sur la chaîne Youtube Flow Podcast. Il est évident que Bolsonaro a passé un accord avec le père (de Neymar). Maintenant, il a des problèmes fiscaux en Espagne", a ajouté le nouveau président, faisant référence aux décisions favorables que le joueur a obtenues dans une affaire d'évasion fiscale au Brésil, et au procès à Barcelone pour des irrégularités fiscales lors de son transfert au Barça en 2013.

La sœur de Neymar déçue par l'issue du scrutin

La première personne du clan du joueur brésilien a réagir aux résultats a été Rafaella Santos, la sœur de Neymar. "Je suis pour Bolsonaro oui. Mon choix dans ces élections n'est un secret pour personne. Mais démocratiquement j'ai toujours respecté tous ceux qui ont opté pour Lula, a-t-elle écrit sur Instagram. Malgré les résultats des élections, mon opinion ne changera pas. Je pense toujours que la meilleure chose pour le pays serait la victoire de Bolsonaro. Et indépendamment de ce que le président élu a dit récemment au sujet de ma famille, j'espère qu'il prendra ce gouvernement qui allait très bien et j'espère qu'il rendra le Brésil encore plus merveilleux. Je vous jure que j'espère."

Ces dernières semaines, le joueur du PSG avait multiplié les messages et les appels du pied envers les Brésiliens afin de voter pour Jair Bolsonaro. Le numéro 10 du PSG avait promis de célébrer son premier but à la Coupe du monde en cas de réélection du président sortant.