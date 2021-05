LOSC: Létang veut "garder une équipe compétitive" après le titre

Président du LOSC, champion de France ce dimanche pour la quatrième fois de son histoire, Olivier Létang est passsé ce lundi matin sur les antennes de RMC. L'occasion pour celui qui a été nommé en décembre dernier, de partager sa joie mais aussi de donner quelques indications pour la suite, notamment concernant la politique sportive à venir et l'avenir de Christophe Galtier.

Nommé président en décembre dernier du LOSC, Olivier Létang n'a mis que cinq mois pour connaître un titre de champion de France. Si la saison a été perturbée en interne pour Lille, racheté en cours de route, les joueurs et le staff ont réussi à faire abstraction du contexte pour décrocher un quatrième titre de champion de France dans l'histoire du club.

"On a peu dormi"

Ce dimanche soir, après la victoire face à Angers (2-1), le club était bien loin de ces considérations internes, pour fêter ensemble ce titre. La délégation du LOSC est arrivée à l'aéroport de Lille Lesquin aux alentours de 4h50 du matin, attendue par près de 500 supporters, encore bouillants après une nuit à fêter ce titre obtenu devant le PSG.

"Je vous confirme qu'on a peu dormi. On a décollé de Nantes et on est arrivés très tard sur Lille. Il y avait beaucoup de supporters qui nous attendaient, a confirmé Olivier Létang, au micro de RMC ce lundi matin. L'état d'esprit, c'est le même que celui d'hier soir, avec beaucoup de joie, de fierté, d'émotion et de soulagement. Pour nous mais aussi pour notre communauté de supporters. On espère qu'on pourra profiter des célébrations, malgré le respect des gestes barrières."

Le LOSC a déjà annoncé une parade dans les rues de la capitale des Flandres ce lundi, malgré un itinéraire conçu pour éviter des rassemblements massifs. Un bus à impériale sera tout de même prévu pour les joueurs, qui vont pouvoir communier avec les supporters.

Létang balaie la question de l'avenir de Galtier

Leader avant cette dernière journée, le LOSC avait la possibilité de tout perdre, en cas de nul ou de défaite. D'autant plus que le PSG s'est imposé dans le même temps à Brest (2-0). "Je ne dirais pas qu'on a craint. Quand on est le LOSC, si on nous avait dit qu'on aurait un point d'avance sur le PSG avant la dernière journée, on aurait signé, a confié Létang, ancien directeur sportif du club parisien. Je tiens à souligner le travail formidable de Christophe Galtier et de son staff. Je tire aussi forcément un coup de chapeau face au PSG, un ogre. C'est un véritable exploit."

La question se pose désormais de savoir si Christophe Galtier, en fin de contrat en juin 2022, restera pour emmener son équipe en Ligue des champions. Annoncé proche de l'OGC Nice, mais aussi de l'OL, l'entraîneur serait plutôt sur le départ. "C'est une bonne question, mais on veut surtout célébrer ce moment et le vivre, a balayé Létang sur la question de l'avenir de son entraîneur. On fait ce métier pour vivre des émotions, donner de la passion. Christophe vous l'a dit, on se parle beaucoup. On parlera des cas individuels plus tard. Place à la célébration aujourd'hui après la concrétisation de ce titre. La collaboration est très bonne, je suis très heureux de l'avoir à nos côtés. C'est un coach professionnel et formidable."

"L'important pour nous est de garder une équipe compétitive"

Président en début de saison, Gérard Lopez a cédé le club en décembre à la société Callisto, filiale du fonds d'investissement Merlyn Partners. Mais peu de changements sont intervenus au niveau sportif. "Je l'ai dit quand je suis arrivé: le club se serait retrouvé en position de cession des paiements sans le rachat, a noté Létang. J'ai dit que le plus important était la dynamique sportive à retrouver. On aurait pu vendre des joueurs en cours de saison, je voulais garder l'ensemble du groupe. Avec Christophe, on en a parlé il y a quelques jours. Si on avait vendu des joueurs, on n'en serait pas là... L'important pour nous est de garder une équipe compétitive, le projet sportif est le plus important."

Quant au fait de savoir si le club va poursuivre sa politique sur le trading comme cela était le cas ces dernières années, Olivier Létang a annoncé un changement de cap. "Le modèle n'était pas viable. Ce n'est pas le moment de la polémique, l'idée est de célébrer. L'idée est de maintenir la dynamique sportive et de redonner une stabilité économique au club", a indiqué Létang pour les objectifs du club pour la saison prochaine.