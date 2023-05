Lutte contre l'homophobie: l'UNFP envoie une pique aux clubs et à la LFP

Dans un communiqué, l'Union nationale des footballeurs professionnels (UNFP) a exprimé son étonnement quant au refus de certaines joueurs de ne pas participer à la campagne de lutte contre l'homophobie.

Après un week-end marqué par de nombreuses polémiques liées à la campagne de lutte contre l'homophobie, l'UNFP a publié un communiqué dans lequel elle rappelle qu'elle condamne l'homophobie tout en "prenant connaissance du refus de quelques joueurs de ne pas s'associer à cette juste cause", "des cas isolés" que le syndicat ne peut pas "commenter".

"Il n’appartient pas à l’UNFP, s’agissant de la sphère privée, de dicter la conduite des joueurs, poursuit le communiqué. Il appartient en revanche à notre syndicat de s’étonner que les instances sportives, y compris les clubs, demandent ainsi parfois aux footballeurs de porter des messages collectifs, alors que leur communication est, le plus souvent, mise sous l’éteignoir par leurs employeurs", poursuit ce communiqué.

Un tacle à la LFP et aux clubs

L'UNFP rappelle que la "lutte contre l’homophobie est une cause majeure", tout comme "le harcèlement moral dans le football professionnel en France" et adresse une pique à la LFP et aux 40 clubs professionnels, qui doivent accepter "une campagne dénonçant ce fléau". De son côté, la Ligue de football professionnel n'a voulu faire aucun commentaire après les nombreuses polémiques du week-end.

Certains joueurs ont refusé de porter le maillot arc-en-ciel prévu pour l'occasion, d'autres ont justifié cette décision, à l'image de Zakaria Aboukhlal ou Mostafa Mohamed et des entraîneurs n'ont pas été fan de la programmation de cette journée. "Personnellement je suis contre toutes les formes de discrimination, a notamment déclaré Bruno Genesio après la victoire de Rennes face à Troyes dimanche. Il n’y a pas de place pour les discriminations dans le foot comme dans la vie. Mais je pense aussi que nous sommes là pour jouer au foot et c’est ça qui est le plus important. Chacun est libre de penser et faire ce qu’il veut. Je vous le dis on est contre toutes les formes de discriminations mais je ne suis pas certain que ce soit nécessaire de faire une journée contre l’homophobie. Je pense qu’on a tous conscience de ça et que ce n’est pas la peine de vouloir afficher tout le temps… On peut aussi avoir plein d’autres causes pour lesquelles on pourrait avoir plein de maillots différents toutes les semaines."