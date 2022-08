Lyon – Troyes : à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match ?

Ce vendredi soir, le coup d’envoi du match d’ouverture de la troisième journée est donné à Lyon. Les Lyonnais reçoivent Troyes au Groupama Stadium. Alors, suivez ici à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match Lyon – Troyes !

Les Gones n’ont pas pu jouer à Lorient pour la seconde journée de championnat. Le match a été reporté mais Lyon garde tout de même sa septième place au classement, avec trois points. Mais le match Lyon - Troyes de ce week-end a, lui, bien lieu ! Cependant, ce week-end, l’entraîneur Peter Bosz devra faire sans Diomandé et Boateng, blessés. Quant à Anthony Lopes, le gardien est suspendu pour trois matchs.

De son côté, Troyes est dix-neuvième, avec zéro point. Les défaites successives contre Montpellier (3-2) et Toulouse (0-3) ont fragilisé le moral des joueurs qui doivent désormais affronter l’un des meilleurs clubs français. Alors, suivez ici à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match Lyon – Troyes !

Regardez le match Lyon – Troyes ce week-end !

Ce vendredi 19 août à partir de 21 heures, suivez en direct la rencontre Lyon – Troyes sur la chaîne Le Pass Ligue 1 d’Amazon Prime. Les membres Amazon Prime peuvent souscrire l’offre saison Le Pass Ligue 1 au prix de 89 euros par an. Profitez-en vite ! Cette promotion s’arrête le 28 août. L’offre d’abonnement sera par la suite au prix de 99 euros par an ou 12, 99 euros par mois. La chaîne Le Pass Ligue 1 vous permet de suivre 80 % des matchs de Ligue 1 Uber Eats et de Ligue 2 BKT. C’est Thibault Le Rol qui présente le match du vendredi soir, avant de laisser la place aux commentateurs et reporters de la chaîne. Ils vous accompagnent et vous font vivre les rencontres au plus près du stade. Vous souhaitez assister à la rencontre avec l’ambiance du stade ? Il vous suffit d’activer l’option “Stadium FX” pour retrouver chez vous la ferveur des gradins.

