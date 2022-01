Marseille-Lille: Gourvennec juge le carton rouge "extrêmement sévère"

Réduit à 10 à la demi-heure de jeu face à Marseille, Lille est reparti du Vélodrome avec un point (1-1).

Lille a sauvé les meubles à Marseille. Devant au score grâce à Sven Botman, les champions de France en titre se sont fait rejoindre dans le dernier quart d'heure sur une inspiration d'Ünder, après avoir résisté une heure après le carton rouge de Benjamin André. Une exclusion pas vraiment mérité pour Jocelyn Gourvennec.

"On est à la fois satisfait d'avoir partagé les points à mimina. Je pense qu'à 11 contre 11 on avait le contrôle du match, mais on n'a pas réussi à mettre le deuxième but, surtout parce que Lopez a fait des arrêts. A 2-0 à 11 contre 11, on était au-dessus. L'expulsion est extrêmement sévère. Cela change la donne car même si on a été extrêmement rigoureux, les joueurs ont fait un gros match tactique", a confié le coach lillois en conférence de presse.

Marseille gêné

Bien qu'en supériorité numérique, les Marseillais ont connu beaucoup de difficultés pour bouger le bloc du Losc. "On a fermé l'axe et on les a orientés sur le côté. Ils ont mis beaucoup de ballons là où on est fort, dans l'axe. Je suis à la fois content de ce que j'ai vu mais partagé aussi car on aurait pu mieux jouer certains coups. Cela reste une soirée positive dans un contexte et un scénario totalement contre nous", a poursuit Gourvennec.

Un point qui maintient Lille à distance des places européennes. Les Dogues sont 10es à 4 points de la 5e place et doivent disputer un match en retard face à Lorient ce mercredi (19 heures). Un premier succès en 2022 serait le bienvenu pour les coéquipiers de José Fonte, afin de continuer à rêver d'Europe.