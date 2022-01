OM-Lille: le doigt d’honneur de Renato Sanches aux supporters marseillais

Renato Sanches s’est chauffé avec une partie du public du stade Vélodrome, ce dimanche en Ligue 1, lors du match nul entre l’OM et Lille (1-1). Au moment de son remplacement, le milieu de terrain du LOSC a adressé un doigt d’honneur à des supporters marseillais qui l’invectivaient.

Dans un stade quasi-vide, les propos résonnent encore plus forts. Et les insultes aussi du coup. Renato Sanches a pu s’en rendre au Vélodrome ce dimanche lors du match nul entre l’OM et Lille, en clôture de la 21e journée de Ligue 1 (1-1). Au moment de son remplacement, dans le temps additionnel, le milieu de terrain portugais a été invectivé par certains supporters marseillais présents derrière le banc du LOSC.

Alors qu’il marchait pour aller s’assoir aux côtés de ses partenaires, le joueur de 24 ans leur a d’abord fait un signe de la main, en réponse aux insultes reçues. Avant de leur adresser carrément un doigt d’honneur. Un geste qui a évidemment engendré un flot d’injures supplémentaires.

Renato Sanches qui se chauffe avec le public du Vélodrome lors d'OM-Lille, en janvier 2022 © Capture écran Amazon

Le doigt d'honneur de Renato Sanches qui se chauffe avec le public marseillais, lors d'OM-Lille en janvier 2022 © Capture écran Amazon

Ünder a répondu à Botman

En marge de ce petit coup de chaud, les Dogues ont décroché un bon point dans l’antre des Marseillais. D’autant qu’ils ont évolué une bonne partie de la rencontre en infériorité numérique après l’exclusion de Benjamin André à la demi-heure de jeu. Sven Botman avait ouvert le score de la tête (15e), avant que Cengiz Ünder égalise d’une frappe enroulée du droit (75e).

Avec ce résultat, Lille se retrouve 10e du classement, dans le rétro du peloton de tête (avec un match en moins). L’OM est troisième, à deux points de Nice et 13 points du PSG (également avec un match en moins).