OM: un nouvel adjoint attendu pour accompagner Sampaoli

Jorge Sampaoli n'arrive décidément pas les mains vides à l'OM. Déjà accompagné de quatre adjoints, l'entraîneur argentin va voir Iñigo Dominguez, un ancien collègue espagnol de la sélection chilienne et du Séville FC, le rejoindre.

Présenté ce mardi par l'OM lors d'une conférence de presse, Jorge Sampaoli a expliqué que son staff n'était pas tout à fait complet. Le nouvel entraîneur argentin de l'OM est déjà arrivé avec quatre adjoints: Jorge Desio (son second), Pablo Fernandez (préparateur physique), Diogo Meschine (analyste) et Patricio D'Amico (analyste).

Dominguez au Japon avec Iniesta et Lillo

Un cinquième homme va rejoindre les rangs de Sampaoli dans les prochaines heures. Il s'agit d'Iñigo Dominguez, un Espagnol de 42 ans, qui a été l’adjoint de Sampaoli au sein de la sélection du Chili et au Séville FC. Ce dernier a le profil d’un analyste vidéo mais aussi d’un vrai adjoint de terrain.

Il était plus récemment l’adjoint de Juanma Lillo au Japon, où il a notamment travaillé avec Andrés Iniesta, et en Chine. Lillo, qui travaille désormais avec Guardiola à Manchester City, est un adepte du beau jeu, du jeu offensif et de la possession de balle.

Un staff très latino

Dominguez a beaucoup appris lors de ces expériences avec lui. Cette philosophie de jeu et ces méthodes de travail plaisent à Sampaoli, qui était resté en contact régulier avec Dominguez malgré l’éloignement.

Le staff de Sampaoli aura un air très latino, donc. Mais en plus de Desio, Fernandez, Meschine, D'Amico et Dominguez, le nouvel entraîneur de l'OM pourra également compter sur les locaux Laurent Spinosi, qui retrouve un poste d'entraîneur des gardiens qu'il a déjà occupé par le passé, et Jacques Abardonado, qui officiait jusque-là au centre de formation du club.