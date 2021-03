OM: "Je ne compte pas ressembler à Bielsa", assure Sampaoli

Pour sa première conférence de presse en tant qu’entraîneur de l’OM, Jorge Sampaoli a fait part ce mardi de son admiration pour Marcelo Bielsa, tout en précisant qu’il ne chercherait pas à le copier.

Cela était prévisible, les questions sur Marcelo Bielsa ne se sont pas fait attendre lors de la conférence de presse de présentation de Jorge Sampaoli, ce mardi au stade Vélodrome. Après avoir évoqué ce qui l’a motivé à venir à Marseille, le nouveau coach de l'OM a été interrogé sur ses liens avec l’actuel entraîneur de Leeds, dont il est un disciple.

"Marcelo Bielsa est une référence, pour beaucoup d’entraîneurs et pour moi particulièrement. Je me sens proche de lui, idéologiquement, dans le jeu, mais je ne compte pas essayer de lui ressembler. Certaines idoles sont impossibles à imiter", a expliqué Jorge Sampaoli.

Jorge Sampaoli lors de son deuxième entraînement à la tête de l'OM © Icon Sport

"Rythme et envie"

Aux questions concernant son projet de jeu pour l’OM, l’entraîneur argentin a répondu qu’il comptait "mettre en place une philosophie de jeu et essayer de revenir aux fondamentaux, à savoir le rythme et l’envie, car le football c’est le jeu".

L’objectif est simple: "Faire progresser l’équipe rapidement", glisse-t-il. Toutefois, concernant ses méthodes et ses idées, Jorge Sampaoli prévient: "Certains joueurs s’adapteront vite, pour d’autres il faudra plus de temps. Et d’autres encore, malheureusement, ne s’adapteront pas."

Les joueurs sont donc prévenus: l'Argentin compte redresser la barre avec les plus adaptés. "Il m'est souvent arrivé dans mes précédents clubs d'être face à ce type de situation. J'ai pu y arriver très vite, d'autres fois ça m'a pris plus de temps. Je veux faire ressentir aux joueurs ma philosophie et ce que les supporters ressentent pour ce maillot. C'est une valeur qui s'oublie un peu dans le football actuel, alors que c'est l'essence même. Ce maillot doit nous unir. Il faut jouer pour le maillot, c'est mon message."