Match amical: sur quelle chaîne regarder Séville-PSG

Le PSG dispute son cinquième et dernier match amical ce mardi face au FC Séville (20h). Une dernière répétition générale avant le Trophée des champions contre Lille, dimanche (20h).

Le PSG en termine avec les matchs de préparation, ce mardi soir (20h) à l'Estadio Algarve de Faro, au Portugal. Les hommes de Mauricio Pochettino s’offrent une dernière répétition face à un adversaire relevé, le FC Séville, ancien club de Pablo Sarabia, Sergio Rico mais aussi Sergio Ramos. Ce dernier ne jouer pas puisqu’il souffre d’une lésion du mollet gauche.

>> Suivez toutes les infos de la Ligue 1 EN DIRECT



La rencontre entre Séville et le PSG sera diffusée sur beIN Sports mais aussi sur les chaînes du club (PSGTV et Twitch). Vous pourrez également la suivre en direct commenté sur notre site.

Avant ce dernier match, Paris a disputé quatre rencontres amicales face à deux pensionnaires de National Le Mans (4-0) et Chambly (2-2), le club allemand d’Augsbourg (2-1) et enfin Orléans (1-0), autre club de National, le week-end dernier. Ce match a été organisé rapidement après l’annulation de la confrontation prévue face aux Italiens du Genoa.

Paris débutera sa saison dimanche (20h) à Tel-Aviv (Israël) lors du Trophée des champions contre Lille, champion de France en titre. Un match sans Sergio Ramos qui ne reprendra l’entraînement que la semaine prochaine. La reprise est programmée le 2 août pour les Brésiliens Neymar et Marquinhos. Cela devrait aussi être le cas pour les Argentins Leandro Paredes et Angel Di Maria ainsi que pour les Italiens Marco Verratti et Gianluigi Donnarumma.