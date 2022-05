"Match des héros" de l'OL: près d'un demi-million d'euros récoltés pour l'Unicef et les enfants ukrainiens

Plus de 480.000 euros de dons ont été recueillis ce mardi à l'occasion d'un match de charité remporté 1-0 par une équipe "OL Légendes" face à la "Team Unicef" au Groupama Stadium. Le seul but de la soirée a été marqué par Sonny Anderson.

Il y avait du beau monde sur le terrain, mais les milliers de spectateurs du Groupama Stadium ont dû se contenter d'un seul but. Une équipe d'anciens joueurs et de soutiens de l'Olympique Lyonnais s'est imposée 1-0 face à une "Team Unicef" mêlant ex-sportifs et vedettes.

Ce match de charité, disputé mardi soir, a surtout permis à l'ONG internationale de recueillir 482.490 euros de dons à destination des enfants victimes de la guerre en Ukraine. Un total auquel il faut ajouter 434.000 euros versés par des partenaires.

Sonnygoal a fait vibrer les supporters

Comme un symbole, à l'heure où les supporters lyonnais regrettent les succès des années 2000, le but de la victoire a été inscrit par Sonny Anderson. Capitaine de l'OL pour cette soirée débutée pour sa part avec un maillot rendant hommage à Marc-Vivien Foé, l'attaquant brésilien de 51 ans est parvenu à battre le gardien international allemand Jens Lehmann sur un centre de l'ancien milieu de terrain suédois Kim Källström. "Sonnygoal" s'est alors précipité vers le bord du terrain pour célébrer avec une poignée de supporters très heureux.

La Team Unicef a eu plusieurs opportunités pour ouvrir le score, avec de belles situations des anciens internationaux français Samir Nasri, Ludovic Giuly, de la star portugaise Nuno Gomes, mais aussi du combattant MMA français Ciryl Gane. Mais en face, Rémy Vercoutre, ancien portier de l'OL, a été parfait.

Govou, Miss France, Fianso, Inoxtag...

Outre les noms déjà cités, l'équipe OL Légendes comportait Sidney Govou, Camille Abily, Michael Essien, Cris, Claudio Caçapa, Sonia Bompastor, Edmilson, Florent Malouda, Eric Carrière, David Linarès, Philippe Violeau, Patrick Müller, Jean-Marc Chanelet, Jérémie Brechet, Alain Caveglia, Pierre Laigle, Christophe Delmotte et Éric Deflandre pour les footballeurs. Pour les personnalités, Tony Parker et Jo-Wilfried Tsonga étaient notamment accompagnés des streameurs Domingo et Zack Nani.

Côté Team Unicef, il y avait notamment Laure Boulleau, Christian Karembeu, Gaizka Mendieta et Bacary Sagna. Le freestyler Séan Garnier, le chanteur Romeo Elvis, le rappeur Fianso, l'humoriste Redouane Bougheraba, la Miss France Diane Leyre, la tenniswoman Alizée Lim et les influenceurs Inoxtag et Michou étaient également de la partie.