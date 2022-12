Mbappé a 24 ans: Messi, Ronaldo, Benzema, Henry... où en étaient les autres buteurs au même âge?

Kylian Mbappé fête ses 24 ans ce mardi. L’occasion de faire un relatif point d’étape sur son temps de passage statistique, en comparant son efficacité devant le but avec les plus grands. Attention spoiler, ça va très vite.

L’exercice des comparaisons est toujours périlleux. D’autant plus lorsqu’il s’agit de mettre face à face les tout meilleurs buteurs de l’histoire du foot. Pour être total, celui-ci devrait évidemment tenir compte des particularités footballistiques de chaque époque ; pour chacune d’elle de la prépondérance des équipes à favoriser la défense (époque catenaccio de la fin des années 90) ; du niveau de championnat dans lequel le joueur sévit dans sa carrière ; de la précocité de plus en plus affolante de chaque génération qui passe…

Alors pour tenter de comparer l’impact de Kylian Mbappé, 24 ans ce mardi, sur la scène des cadors offensifs de ce sport, on s’appuiera ici uniquement sur les stats pures et dures. Et à ce petit jeu, le génie français est absolument affolant.

Une moyenne ahurissante de plus de 2 buts tous les 3 matchs depuis ses débuts

D’après les chiffres compilés par Opta, qui prennent en compte les matchs de clubs et de sélections, "Kyk’s" culmine le jour de son 24e anniversaire à… 253 buts marqués en 363 matchs. Soit une moyenne de 0,69 but par match. Dans le détail, c’est 36 buts en équipe de France, 190 avec le Paris Saint-Germain et 27 avec l’AS Monaco.

Le Français vice-champion du monde en 2022 avance sur le terrain des chiffres à la vitesse de l’éclair. D’autant qu’à titre de comparaison, au même âge, Ronaldo (233), Lionel Messi (197), Cristiano Ronaldo (132), Karim Benzema, et Thierry Henry (89) n’étaient pas aussi prolifiques. Seul son coéquipier de club Neymar naviguait alors à des hauteurs encore plus vertigineuses, avec 257 buts marqués le jour de son 24e anniversaire. Nul doute que, au rythme où il est lancé, Mbappé va très vite refaire son (très léger) retard. Rendez-vous au 25e anniversaire.