Coupe du monde 2022: Mbappé, Richarlison ou Aboubakar parmi les nommés pour le plus beau but du tournoi

La Fifa a dévoilé lundi les dix buts nommés pour le titre de plus belle réalisation du Mondial 2022. La frappe de Kylian Mbappé face à la Pologne se retrouve ainsi en concurrence avec deux buts de Richarlison, un autre de Neymar ou encore la louche du Camerounais Vincent Aboubakar.

Elu meilleur joueur du Mondial 2022, Lionel Messi y notamment inscrit un doublé lors de la finale remportée par l'Argentine contre la France (3-3, 4 tab à 2). Malgré ses sept pions marqués pendant la compétition, la star de l'Albiceleste ne figure pourtant pas parmi les nommés pour le titre de plus beau but de la Coupe du monde au Qatar.

La Fifa a dévoilé ce lundi les dix réalisations les plus marquantes du tournoi disputé dans le Golfe. A l'inverse de 'La Pulga', le jeune Enzo Fernandez fait bien partie des prétendants pour cette récompense honorifique grâce à son but pendant les poules contre le Mexique (2-0).

Richarlison nommé deux fois, Mbappé et Neymar cités

Mais le milieu argentin, tout juste sacré champion du monde et élu meilleur jeune, devra convaincre les votants, les internautes, de le choisir face à de prestigieux prétendants. Parmi les nommés, on retrouve ainsi Salem Al-Dawsari grâce à sa frappe magnifique contre l'Argentine lors de l'exploit de l'Arabie saoudite (2-1).

Richarlison avec son ciseau contre la Serbie pendant les poules puis son but en huitièmes après un beau mouvement collectif contre la Corée du Sud est nommé à deux reprises.

Son compatriote de la Seleçao, Neymar voit aussi son beau slalom marqué lors du quart contre la Croatie prendre place parmi les dix plus beaux buts du Mondial. Elu meilleur buteur du tournoi avec huit réalisations dont un triplé en finale, Kylian Mbappé pourrait aussi prétendre à remporter le trophée de plus beau but du tournoi grâce à son nettoyage de lucarne contre la Pologne (3-1) en huitièmes.

A moins que la praline de Seung-Ho Paik, qui a permis aux Coréens de sauver l'honneur face au Brésil, ou la louche fabuleuse de Vincent Aboubakar lors du nul fou entre le Cameroun et la Serbie (3-3) ne raflent la mise.

Les 10 plus beaux buts du Mondial 2022

Salem Al-Dawsari lors de Arabie saoudite-Argentine (2-1)

Richarlison lors de Brésil-Serbie (2-0)

Cody Gakpo lors de Pays Bas-Equateur (1-1)

Enzo Fernandez lors de Argentine-Mexique (2-0)

Vincent Aboubakar lors de Cameroun-Serbie (3-3)

Luis Chavez lors de Mexique-Arabie saoudite (2-1)

Kylian Mbappé lors de France-Pologne (3-1)

Richarlison lors de Brésil-Corée du Sud (6-1)

Seung-Ho Paik lors de Brésil-Corée du Sud (6-1)

Neymar lors de Brésil-Croatie (1-1, 2 tab à 4)