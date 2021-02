McCourt aux supporters: "Je m'engage et l'affirme, l'OM n'est pas à vendre"

Après l'annonce du remplacement de Jacques-Henri Eyraud par Pablo Longoria à la présidence de l'OM, Frank McCourt a écrit une lettre ouverte à destination des supporters de l'OM. Il répète que le club n'est pas à vendre.

"Je m'engage et l'affirme, l'OM n'est pas à vendre, et il ne l'a jamais été, ni hier, ni aujourd'hui." C'est par ces mots que Frank McCourt débute sa lettre ouverte adressée aux supporters de l'OM, à paraître ce samedi dans La Provence. Des mots en réponse, une nouvelle fois, aux rumeurs qui bruissent depuis des mois autour des intentions de l'actionnaire du club phocéen.

La suite de la lettre, publiée en dernière page du journal façon insertion publicitaire, n'est pas dévoilée. Mais le message est clair de la part de l'homme d'affaires américain: il s'agit de tendre la main aux fans de l'OM, après plusieurs semaines très agitées avec, en paroxysme, les violents incidents à la Commanderie.

Dans un communiqué, Frank McCourt a annoncé ce vendredi le remplacement de Jacques-Henri Eyraud par Pablo Longoria à la présidence de l'OM. Dans le même temps - cette fois comme prévu - Jorge Sampaoli a été officiellement nommé entraîneur du club marseillais.

Il va rencontrer les supporters

Frank McCourt va par ailleurs se rendre à Marseille dans les prochains jours. Il y rencontrera les supporters mais aussi des élus et figures locales. "L'âme de Marseille m'a séduit au moment d’acheter le club. Cet esprit a souffert de la distance que la Covid a imposée entre les fans, dont je fais partie, et le terrain. Je tiens à remercier les autorités qui facilitent mon arrivée en France. J’arrive à Marseille, et j'ai hâte de faire connaître ma vision de l'avenir directement auprès des supporters, notamment en ce qui concerne les projets de développement et d'investissement pour les prochaines générations", détaille l'actionnaire.