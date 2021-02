McCourt garde ses ambitions intactes "avec la vision d’un OM champion"

Frank McCourt, le propriétaire de l'OM, a voulu impulser une nouvelle dynamique avec de nouvelles têtes à des postes clés pour incarner son projet, qu'il veut ambitieux.

Excédé par la tournure des événements, et alors que s’installait un climat détestable autour du club, notamment en raison du divorce consommé entre la direction de l’OM et ses supporters, Frank McCourt a tapé du poing sur la table. Le propriétaire de l’Olympique de Marseille a évincé Jacques-Henri Eyraud de la présidence de l’OM. Exit le président détesté des supporters, place à Pablo Longoria. Et surtout bonjour à Jorge Sampaoli, le volcanique technicien argentin chargé de replacer l’OM dans le haut du classement de la Ligue 1.

La lettre ouverte de Frank McCourt aux supporters de l'OM © @LaProvence

Un nouveau chapitre pour "un véritable succès" ?

Après le Champions Project de ses débuts, l’homme d’affaires américain a tout mis à plat, mais n’a pas renoncé pour autant à ses ambitions sportives, loin s’en faut. "Je veux conduire le club vers le succès qu’il mérite, avec la vision d’un OM champion", a-t-il déclaré dans une lettre ouverte aux supporters publiée dans le quotidien La Provence, ce samedi. "Le meilleur de l’OM c’est le travail, la persévérance et le succès envers et contre tout", a-t-il appuyé, déterminé à montrer "ce que signifie être un club d’élite du football".

"C'est un nouveau chapitre pour l'Olympique de Marseille et je m'engage personnellement à faire en sorte qu'il soit un véritable succès", avait déjà déclaré McCourt la veille, dans un communiqué fracassant. Celui-ci est intervenu en plein cœur d'une crise majeure pour le club phocéen, entre colère des supporters, mauvais résultats sportifs et rumeurs de vente du club systématiquement réfutées par la direction. Avec ces prises de parole, McCourt semble vouloir s’inscrire sur le long terme avec ambition. Saura-t-il apaiser les tensions ?