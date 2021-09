Mercato: l’OM pourrait mettre Caleta-Car au placard après son refus d’être transféré

Selon La Provence, l’OM réfléchit à mettre à l’écart Duje Caleta-Car (24 ans) après son refus de quitter le club cet été malgré des offres de plusieurs clubs. Le défenseur croate pourrait évoluer avec la réserve.

Duje Caleta-Car (24 ans) est encore un joueur marseillais et la direction du club ne le digère pas. Poussé vers la sortie, le défenseur croate a repoussé les offres de plusieurs clubs. West Ham et Wolverhampton n’ont pas trouvé grâce à ses yeux. Pas plus que Valence, valeur sure du championnat espagnol, où il se voyait bien poursuivre sa carrière. Ses refus ont sérieusement compliqué la tâche de Marseille pour la fin de mercato.

Surveillé de près par la DNCG, le club devait vendre et misait sur un départ de l’international croate, recruté en 2018 contre 19 millions d’euros. Il pariait sur une belle entrée d’argent pour compléter son effectif, notamment en attaque. Faute de départ, cela n’a pas été possible et a même bloqué la signature d’Amine Harit (sur le point d'être validée comme RMC Sport le révélait mercredi).

>> Suivez toutes les infos mercato EN DIRECT

Le comportement de Caleta-Car (sous contrat jusqu’en 2023) n’a pas du tout plu en interne et ne devrait pas rester sans conséquence. Selon les informations de La Provence, l’OM envisage de mettre son joueur au placard. Il pourrait ainsi jouer avec la réserve, évoluant en National 2, tous les week-end jusqu’en janvier, date du prochain mercato. Le temps pourrait donc être long pour l’ancien joueur de Salzbourg relégué derrière William Saliba, Leonardo Balerdi, Luan Peres et Alvaro Gonzalez dans la hiérarchie des défenseurs centraux.

En janvier dernier, la direction marseillaise s’était opposée à un transfert de son joueur à Liverpool. "J’ai bien reçu une offre de Liverpool, avait-il confié en février. J’étais très heureux, car c’est un grand club et c’est un honneur de savoir qu’un tel club me sollicite. Ça signifie que mes performances sont bonnes. Mais avec le club, nous avons décidé que je resterai. Je ne regrette pas de ne pas être parti, car je joue déjà dans un grand club. C’est vrai qu’un départ à Liverpool aurait été un grand pas en avant pour ma carrière. Mais pour l’instant, je joue à l’OM, je me concentre sur l’OM et on verra pour la suite." Sept mois plus tard, elle s’annonce compliquée.