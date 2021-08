Mercato: indésirable à Bordeaux, Briand cherche une porte de sortie

Barré par la concurrence, l’attaquant français Jimmy Briand, 36 ans, ne rentre plus dans les plans de Bordeaux et cherche un nouveau club, en Ligue 1 ou dans un pays du Golfe.

Le clap de fin est imminent pour Jimmy Briand à Bordeaux. À 36 ans, le Français ne rentre pas dans les plans de Vladimir Petkovic, son nouvel entraîneur, et le club lui aurait fait savoir. Alors qu’il lui reste un an de contrat, il chercherait donc une porte de sortie dans un dernier club, dans un pays du Golfe ou une équipe de Ligue 1 qui accepterait de l’accueillir.

L’international français (5 sélections) voit sa situation se dégrader depuis la reprise de la Ligue 1. Titulaire mais sorti à l’heure de jeu contre Clermont, il a ensuite été cantonné au banc contre Marseille, sans en sortir, puis n’a pas été retenu dans le groupe pour la réception d’Angers, ce dimanche (15h). Pourtant, l’attaquant avait été beaucoup utilisé lors de la préparation, inscrivant notamment un but lors du dernier match amical contre Troyes (1-1).

Ellis attendu en Gironde

Seulement, l’avenir de Briand à la pointe de l’attaque s’est un peu obscurci avec l’arrivée prochaine du Hondurien de Boavista Albert Ellis, attendu dans les prochaines semaines. Il rentrera en concurrence directe avec le Sud-Coréen Ui-Jo Hwang, le titulaire de la saison passée, mais aussi le jeune Sékou Mara, 19 ans, qui pourrait bénéficier d’un temps de jeu plus important et qui est sorti du banc à deux reprises depuis le début de saison.

L’an passé, Briand avait pris part à 16 matchs de Ligue 1, ce qui lui avait notamment permis d’inscrire le 100e but de sa carrière dans le championnat de France, ce qui fait de lui le huitième joueur le plus prolifique en Ligue 1 encore en activité, le troisième si l’on n’inclut que les joueurs évoluant encore dans l’Hexagone, derrière Kylian Mbappé et Wissam Ben Yedder. En fonction de son futur choix de carrière, son total pourrait bien rester arrêté sur ce chiffre rond.