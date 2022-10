Mercato: le communiqué offensif du PSG sur le méga-contrat de Mbappé

Le Paris Saint-Germain a communiqué ce lundi après les révélations du Parisien sur le nouveau contrat XXL de Kylian Mbappé. Le club francilien a dénoncé un article "sensationnaliste" selon lui et a regretté le moment de sa publication avant un match décisif en Ligue des champions.

Semaine après semaine, le PSG continue de faire parler de lui en-dehors du terrain. Christophe Galtier a déjà exprimé son ras-le-bol face à la presse, trop friande d’affaires extra-sportives à son goût, sa direction lui a emboîté le pas ce lundi. Suite aux nouvelles révélations du Parisien sur les chiffres de la prolongation de Kylian Mbappé, le Paris Saint-Germain a contre-attaqué via un communiqué offensif et a démenti les informations parues dans les médias avant un rendez-vous décisif contre le Maccabi Haïfa en Ligue des champions (dès 21h sur RMC Sport 1).

"Suite à l’article sensationnaliste publié hier au sujet du Club et l’un de ses joueurs, le Paris Saint-Germain s’inscrit en faux contre le récit et les détails allégués, a lancé le club de la capitale dans un texte transmis à la presse. Le timing de publication interroge à quelques heures d’un important match de Ligue des champions."

Le PSG se "concentre" sur le match de C1

Courtisé par les plus grands clubs d’Europe et notamment le Real Madrid, Kylian Mbappé a finalement choisi de prolonger au PSG pour deux saisons (plus une en option) en mai dernier. Si les détails financiers autour de son nouveau contrat n’avaient pas encore filtré, c’est désormais le cas et l’attaquant de 23 ans serait ainsi devenu le sportif le mieux payé de la planète.

Au total, s’il reste à Paris jusqu’en 2025, Kylian Mbappé peut empocher un total de 630 millions d’euros brut, salaire et primes compris. Et visiblement la parution de ces données n’a pas plu au Paris Saint-Germain qui, après un vif démenti, a précisé ne pas vouloir revenir sur le sujet.

"Le Paris Saint-Germain ne s’abaissera pas à faire plus de commentaire, a enchaîné le leader de la Ligue 1 dans son communiqué. Chacun au Club se concentre de manière positive sur le prochain match de Ligue des Champions qui aura lieu demain."

Toujours invaincu cette saison en championnat, le PSG espère en faire autant sur la scène européenne. En tête de la poule H malgré les deux nuls face au Benfica, l’équipe dirigée par Christophe Galtier peut assurer sa qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions en cas de victoire mardi contre le Maccabi Haïfa. Sauf blessure de dernière minute, Kylian Mbappé sera bien sur la pelouse du Parc des Princes. Comme pour rappeler que la priorité du club francilien reste le sportif.