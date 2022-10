PSG: le coup de gueule de Rothen, excédé par les questions extra-sportives posées à Galtier

Dans l'émission Rothen s'enflamme, Jérôme Rothen s'insurge sur les questions extra-sportives posées lors des conférences de presse. Dernier exemple en date: la réaction de Christophe Galtier ce vendredi.

Christophe Galtier a haussé le ton, ce vendredi. À deux jours du Classique face à l'OM, l'entraîneur parisien a très peu apprécié les nombreuses questions extra-sportives de la part des journalistes en conférence de presse, et il l'a fait savoir. "Ce que j’ai envie de vous dire, c’est que vous ne parlez jamais football. Vous – les médias - me posez beaucoup de questions, a pesté le coach du PSG. Finalement, je m’aperçois que match après match, conférence après conférence, on doit parler de football pendant une minute trente sur des conférences qui durent 10-15 minutes. On n’est que sur l’extra sportif et quoi je puisse vous dire, vous ne me croyez pas puisque vous écrivez et dites le contraire de ce que je dis puisque vous écrivez le contraire que ce soit en presse écrite, en télé ou en radio."

"Les journalistes sportifs doivent rester dans le sport"

Une opinion partagé par notre consultant Jérôme Rothen. "À mon sens, ils font beaucoup trop de conférence de presse. Dans une semaine classique, quand tu ne joues pas tous les trois jours, tu as une conférence de presse en début de semaine, une la veille du match et une après. C'est trois en sept jours. C'est beaucoup trop, explique-t-il dans Rothen s'enflamme. Il (Galtier) devrait être protégé bien plus. [...] Au début de l'année, on nous a annoncé un changement de projet au PSG. S'il y a un changement de projet, il y a un nouvel entraîneur, un nouveau directeur sportif. Le président a pris conscience de pas mal de choses. Normalement, le mode de fonctionnement doit évoluer. Lui s'attendait à ce que ça évolue."

Selon l'ancien joueur du PSG, les journalistes s'écartent trop de l'aspect sportif, tout en appuyant le fait que les dirigeants du club de la capitale, Nasser al-Khelaïfi en tête, doit intervenir. "Sur une heure de conférence de presse, il y a 50 minutes sur des faits extra-sportifs. Parlez-lui du terrain. Les journalistes présents en conférence de presse vont pointer du doigt les problèmes extra-sportifs. Il y a un paratonnerre, qui sont les gens au-dessus de Christophe Galtier. Au-dessus, il y a un président. C'est lui qui doit chapeauter et prendre des décisions. Le problème, c'est que ce n'est pas fait parce que tout se mélange. Le problème, c'est qu'ils laissent Christophe Galtier dans la mouise. Je veux bien qu'il y ait la presse comme Voici ou Gala, les journalistes sportifs doivent rester dans le sport. Posez des questions technico-tactique. Il n'a même pas l'occasion de parler de ça parce qu'on ne lui pose pas ces questions-là. Assumez que la plupart de la presse sportive ne fait pas son boulot correctement."