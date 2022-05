Mercato: le PSG a enfin choisi entre Donnarumma et Navas pour la saison prochaine

Alors que la concurrence entre Keylor Navas et Gianluigi Donnarumma a rythmé la saison parisienne, le PSG compte faire le tri dans son effectif cet été et espère se séparer de Keylor Navas, Sergio Rico, Marcin Bulka et Alphonse Aréola. Le jeune portier italien serait alors seul numéro un.

Le PSG va entamer un grand ménage au poste de gardien cet été. RMC Sport est en mesure de confirmer les informations révélées par L'Équipe, selon lesquelles le club de la capitale espère se séparer de Keylor Navas, Sergio Rico, Marcin Bulka et Alphonse Areola lors du prochain mercato. Autrement dit: Paris veut faire de Gianluigi Donnarumma son véritable numéro 1.

Une bonne nouvelle pour le jeune portier italien, qui a récemment confié son malaise concernant cette situation. "Je pense que ça ne se passera sûrement pas comme ça, parce que je pense que le club fera des choix. J'ai un très bon rapport avec Keylor, nous sommes deux bons mecs, nous comprenons la situation, mais cela a été dur, et pour lui aussi", expliquait le champion d'Europe 2021 dans un entretien à l'AFP.

Navas invité à partir

Côté départs, Keylor Navas, sous contrat jusqu'en 2023, sera donc invité à partir en cas d'offre, tout comme Sergio Rico, Marcin Bulka et Alphonse Areola. Si le prix de l'international costaricien (environ 10 millions d'euros) ne semble pas être un frein, son salaire, estimé à un million d'euros brut par mois, peut faire changer d'avis d'éventuels prétendants. Le problème serait similiaire pour Sergio Rico, actuellement en prêt à Majorque, qui devrait revenir à Paris cet été.

En revanche, les départs de Marcin Bulka et Alphonse Aréola ne devraient pas être difficiles à gérér. Prêtés respectivement à Nice et West Ham, les deux portiers pourraient voir leur option d'achat levée par leur club et quitteraient donc officiellement le PSG lors du mercato estival.