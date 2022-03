Real-PSG: Sergio Rico demande au Bernabeu d’applaudir Mbappé

Sergio Rico, gardien prêté par le PSG à Majorque, encouragera son équipe ce mercredi contre le Real Madrid (21h, sur RMC Sport) et recommande même au public de Bernabeu d’applaudir Kylian Mbappé.

Il joue en Espagne mais appartient toujours au PSG. Sergio Rico sera un spectateur très attentif du 8e de finale retour de la Ligue des champions entre le Real Madrid et Paris, ce mercredi (21h, sur RMC Sport 1). Le gardien prêté à Majorque depuis janvier et jusqu’à la fin de la saison surveillera notamment de près l’accueil du public du stade Bernabeu à Kylian Mbappé. Le Français sera au centre de l’attention pour son talent, d’abord, mais surtout en raison du pressing poussé des Merengues pour le recruter l’été prochain.

"Je recommande aux fans d'applaudir Mbappé"

"Je recommande aux fans d'applaudir Mbappé, le spectacle est pour tout le monde, explique l’ancien Sévillan dans une interview à Marca. On me demande beaucoup ce que Mbappé va faire, mais je n'arrive pas à me mettre dans la tête. Je ne sais pas ce qu'il va faire, il faudra lui demander..." S’il n’a pas encore levé le doute sur son avenir, l’attaquant parisien, buteur au match aller, répète qu’il veut tout donner à Paris jusqu’à la fin de la saison. Et cela concerne évidemment le choc face au géant espagnol.

L’international français devrait être titulaire malgré le vent de panique suscité par le coup asséné involontairement par son coéquipier, Idrissa Gueye, à l’entraînement, lundi. "Les actions comme le coup de Gueye arrivent à chaque entraînement, tempère Rico. C’est sûr que Kylian va faire l’effort d’être là."

>> Abonnez-vous aux offres RMC Sport pour regarder Real-PSG en 8e de finale de la Ligue des champions

"Ce sera un match agréable et disputé, conclut Rico. Je veux et j'espère que le PSG va gagner ce soir. Pour moi, c’est la meilleure équipe du monde. A force de travail, d'efforts et en étant à 100%, ils seront supérieurs."

La question de l’accueil du public madrilène envers Mbappé a été posée à Carlo Ancelotti et Luka Modric, mardi lors de la conférence de presse du Real Madrid. "L'histoire nous montre que les grands joueurs ont toujours été applaudis au Bernabeu, a confié l’entraîneur italien. Ce stade aime les grands joueurs, et aime voir le Real gagner et bien jouer."