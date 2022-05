PSG: Donnarumma très ferme sur une nouvelle cohabitation avec Navas

La situation des gardiens a été l’un des enjeux de la gestion de l’effectif cette saison pour Mauricio Pochettino. Entre Gianluigi Donnarumma et Keylor Navas, le temps de jeu a été réparti. Si les deux portiers ont assuré une cohabitation sans heurts, le champion d’Europe italien n’envisage pas une nouvelle saison sur le même schéma.

Une saison, mais pas deux. Sur ce point, Gianluigi Donnarumma et Keylor Navas semblent se rejoindre. Mis en concurrence cette saison dans l’effectif du PSG, les deux gardiens ont vu leur temps de jeu équitablement réparti par Mauricio Pochettino. Mais cette position de numéro un bis ne convient ni à un tout frais champion d’Europe avec l’Italie, ni à un triple vainqueur de la Ligue des champions avec le Real Madrid. Au fil des prises de parole des deux portiers en cette fin de saison se dessine très clairement la volonté des deux hommes de mettre fin à cette situation.

Donnarumma satisfait de son entente avec Navas

"J'ai un très bon rapport avec Keylor, nous sommes deux bons mecs, nous comprenons la situation, mais cela a été dur, et pour lui aussi, mais disons que nous l'avons bien gérée, avec tout le groupe et surtout entre nous deux", a reconnu Donnarumma dans un entretien à l’AFP.

Relancé sur la saison prochaine, l'Italien a écarté une situation identique. A la question : "Et s'il doit y avoir une autre saison comme celle-là, à partager le poste?", Donnarumma s'est montré ferme : "Non, je pense que ça ne se passera sûrement pas comme ça, parce que je pense que le club fera des choix."

Une position claire pour un gardien qui reconnaît ne pas avoir vécu une saison idyllique : "Cela n'a pas été une saison facile, disons un 7 (sur 10, s’il devait se mettre une note). Je sais que je peux faire plus, je n'ai pas joué tant de matches, la moitié, seulement, cela n'a pas été facile. Dans les conditions que j'ai connues, je n'ai pas pu donner le maximum, mais je suis convaincu que je peux donner beaucoup plus à cette équipe et à ce club." Le message est envoyé. Par Donnarumma et Navas.