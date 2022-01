Mercato: les détails du futur transfert de Brahimi d'Angers à Nice

Billal Brahimi va rapidement s’engager avec l’OGC Nice lors du mercato hivernal. Selon les informations de RMC Sport, les Aiglons sont parvenus ce mercredi à un accord pour un transfert du milieu offensif de 21 ans avec son club d’Angers.

L’OGC Nice tient peut-être son milieu offensif. Deuxième de Ligue 1 après 22 matchs cette saison, le club azuréen ne manque pas d’ambition lors du mercato hivernal. L’Angevin Billal Brahimi est proche de rejoindre l’équipe entraînée par Christophe Galtier et d’y signer un contrat de trois ans jusqu’en 2025. Le joueur doit quand même jouer avec Angers ce mercredi soir contre Saint-Etienne avant de s’engager avec les Niçois.

Comme annoncé par Foot Mercato, Angers et Nice sont en discussions avancées pour le transfert du milieu offensif ce mardi. Selon les informations de RMC Sport, le SCO devrait toucher un joli chèque pour le joueur de 21 ans. Outre le paiement d’une indemnité de 7 millions d’euros, Nice versera 500.000€ en cas de qualification pour une Coupe d’Europe. Angers a également négocié un pourcentage de 10% sur une future revente du joueur recruté à Reims l’été dernier.

Une belle affaire pour le SCO

A la recherche de liquidités lors du mercato, Angers va ainsi réaliser une belle opération financière en signant une plus-value de plusieurs millions d’euros avec la vente de Billal Brahimi. Un joli coup pour un joueur apparu à seulement huit reprises cette saison en L1. S’il n’a pas marqué le moindre but dans l’élite, le milieu offensif a délivré deux passes décisives et a brillé parler ses qualités techniques et sa vision du jeu.

Toujours dans le viseur de la DNCG, qui a confirmé fin novembre l’encadrement de sa masse salariale, le SCO pourrait poursuivre son opération de dégraissage cet hiver. Avant de finaliser le départ de Billal Brahimi à Nice, le club angevin a déjà prêté Paul Bernardoni et Sada Thioub à Saint-Etienne pendant le mois de janvier.

Brahimi avant une semaine intense pour Cho?

L’avenir de Mohamed-Ali Cho reste aussi en suspens. Très prometteur, l’attaquant de 18 ans ne manque pas de prétendants et les derniers jours du mercato s’annoncent agités pour lui et Angers. Alors que le transfert de Billal Brahimi vers Nice est en bonne voie, Angers est toujours ouvert à une vente de Mohamed-Ali Cho, à condition de se faire prêter l’attaquant jusqu’à la fin de la saison.

Alors que les clubs intéressés se sont montrés patients jusqu’à maintenant, Leicester et Francfort ont avancé leurs pions ces derniers jours. Les deux clubs sont entrés en contact avec les dirigeants angevins, sans faire d’offre concrète pour le moment.