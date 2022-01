Mercato: Leicester et Francfort s’activent pour Mohamed-Ali Cho (Angers)

Selon les informations de RMC Sport, Leicester et Francfort se sont activés ces derniers jours sur Mohamed-Ali Cho (18 ans), jeune attaquant d’Angers. Le club est vendeur à condition de garder le joueur en prêt les six prochains mois.

Les derniers jours du mercato devraient être agités du côté d’Angers SCO. Le club de Ligue 1 ne s’est jamais caché qu’il avait besoin de liquidités. Alors que le transfert de Billal Brahimi (21 ans) vers Nice est en bonne voie, Angers est toujours ouvert à une vente de Mohamed-Ali Cho (18 ans), à condition de se faire prêter l’attaquant jusqu’à la fin de la saison.

Alors que les clubs intéressés se sont montrés patients jusqu’à maintenant, Leicester et Francfort ont avancé leurs pions ces derniers jours. Les deux clubs sont entrés en contact avec les dirigeants angevins sans faire d’offre concrète pour le moment.

Passé par le centre de formation du PSG et d’Everton, Cho a rejoint Angers en 2020. Il a été lancé en Ligue 1 en août 2020 à seulement 16 ans et 7 mois, par Stéphane Moulin, désormais entraîneur de Caen. La saison dernière, il avait participé à 23 rencontres avec l’équipe première toutes compétitions confondues. Il a encore gonflé son temps de jeu sous les ordres de Gérald Baticle, depuis août dernier (19 matchs, 2 buts en Ligue 1).

"C’est un jeune joueur qu’on doit encore plus accompagner, confiait Baticle à son sujet en novembre dernier. Il a un gros potentiel. On a beaucoup de communication ensemble, on passe beaucoup de moments ensemble. Je suis beaucoup derrière lui. Il faut être attentif dans la correction, l’exigence. Il ne faut pas oublier qu’il est très jeune. On s’efforce de bien l’accompagner dans son évolution dans le foot et dans son statut puisqu’il est maintenant international Espoirs. Ses débuts ont pu en surprendre beaucoup mais ce n’était qu’une confirmation de ce qu’on voyait à l’entraînement. On travaille très bien. Ça reste très positif."

Il a moins joué ces derniers temps. Il a manqué le match face à Troyes (2-1) le week-end dernier sur blessure et s‘est contenté d’une entrée en jeu contre Lorient en 2022.