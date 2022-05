PSG: Luis Fernandez conseille à Mbappé de rester pour devenir un "grand leader"

Ancienne icône du PSG, Luis Fernandez estime dans les colonnes du Parisien que le bon choix pour Kylian Mbappé serait de rester au club, alors que la décision de l’attaquant est attendue pour ce week-end.

L’avenir de Kylian Mbappé est au centre de toutes les discussions. Interrogé par Le Parisien avant le dernier match de la saison du PSG ce samedi soir au Parc des Princes contre Metz, où il sera célébré avec la génération 1986, Luis Fernandez n’a pas échappé à la question. Sans surprise, l’ancien milieu de terrain souhaite que l’attaquant prolonge son contrat à Paris.

"La bonne décision, ce serait de rester"

"On attend tous avec impatience que Kylian fasse la bonne annonce, souffle Fernandez. La bonne décision, ce serait de rester pour qu’il devienne à Paris ce grand leader que tout le monde attend. Il en est capable. En tant que supporter, j’aimerais qu’il tellement qu’il continue au PSG… S’il reste, qu’il n’hésite pas à l’annoncer après le match, ça nous fera une soirée de folie".

L’annonce sur l’avenir de Kylian Mbappé sera faite pour rappel ce samedi ou ce dimanche, en marge de la fin de saison et peut-être du dernier match contre Metz. Un verdict attendu de tous, à commencer par la presse espagnole qui semble croire de moins en moins à une arrivée au Real Madrid.

"Pochettino? Je ne peux pas le défendre"

Au cours de son entretien pour le quotidien francilien, Luis Fernandez s’exprime aussi sur l’entraineur parisien Mauricio Pochettino. Et il se montre moins conciliant. "C’est une décision qui sera prise au regard de son parcours, estime-t-il au sujet de l’avenir du coach argentin. Il a eu des hauts et des bas. Il a gagné le championnat, mais est passé à côté en Ligue des champions et a été éliminé prématurément en Coupe. La frustration et le mécontentement des supporters seront difficiles à apaiser. Je ne peux pas le défendre là-dessus. J’ai été entraîneur, je sais que c’est un poste difficile".