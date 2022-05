Ligue 1: le groupe du PSG contre Metz, avec Mbappé et Gueye

Le PSG communique ce samedi matin son groupe pour la réception du FC Metz dans le cadre de la 38e journée de Ligue 1 (21h). Idrissa Gueye est bien présent, après la polémique de son absence à Montpellier.

Le champion de France peut boucler sa saison avec ses forces en présence. Le PSG dévoile ce samedi matin son groupe pour la réception de Metz ce soir (21h) à l’occasion de la 38e journée de Ligue 1. Kylian Mbappé, dont l’annonce sur son avenir est attendue dans le week-end, est bien présent après avoir manqué une séance d’entraînement, jeudi.

Pochettino n'a "aucun problème" à convoquer Gueye

Idrissa Gueye est aussi là, alors qu’une polémique sur son absence lors du dernier match à Montpellier a enflé cette semaine. Le milieu sénégalais n'a pas voulu, selon nos informations, jouer avec un maillot au flocage arc-en-ciel pour la journée de lutte contre l'homophobie et en soutien à la communauté LGBTQ+. Contacté, son entourage n'a pas souhaité commenter.

En conférence de presse, Mauricio Pochettino avait annoncé ce vendredi qu’il n’y aurait "aucun problème" à le convoquer.

Comme annoncé par le club ce vendredi, Draxler, Icardi, Kurzawa et Paredes sont toujours en phase de reprise et ne font pas partie du groupe pour ce dernier match de la saison. Dagba, Diallo, Dina Ebimbe et Gharbi n’ont pas non plus été appelés. Le PSG a prévu des festivités ce samedi à l’issue de la rencontre où les Parisiens pourront brandir leur dixième trophée de champion. Angel Di Maria, qui disputera son dernier match après sept ans passés au club, sera également célébré par le Parc des Princes.